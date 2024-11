Difesa, operazioni e mercato. La Fortitudo gioca su più tavoli

Terzo giorno della cura Caja per la Fortitudo. Dopo la rivoluzione dello scorso fine settimana, Matteo Fantinelli e compagni continuano a preparasi per la sfida di domenica prossima contro la Libertas Livorno degli ex Italiano e Banks.

Fortitudo alla ricerca di solidità e consistenza per lasciarsi alle spalle un periodo negativo che l’ha vista cadere quattro volte consecutive nell’ultimo periodo. Per ritrovare la vittoria si deve risalire alla sfida interna con Verona del 3 novembre scorso, quando i biancoblù si imposero 70-67 sulla Scaligera.

La Fortitudo è alla ricerca del feeling con la vittoria, ma anche col gioco, visto che nell’ultimo periodo la squadra ha continuato ad andare a corrente alternata. Martedì in conferenza stampa, dopo aver svolto al mattino il primo allenamento con la squadra, Attilio Caja si era dichiarato contento dell’applicazione della squadra, ma aveva ribadito come questa Fortitudo, fosse ancora al 50 per cento.

Questi giorni che dividono la Flats Service dalla sfida di domenica con Livorno devono servire a dare maggiore solidità a una squadra alla quale nell’ultime settimane sono mancate le certezze.

Certezze che si spera arrivino dai titolari, ma anche da una panchina che seppur ancora ridotta, ha tutto per dare maggiori alternative al coach pavese.

Tutti in campo, anche se Caja deve fare ancora i conti con le assenze forzate di Pietro Aradori, a breve il suo ritorno in squadra, Marco Cusin e Gherardo Sabatini. Sabatini proprio ieri è stato operato dopo rottura del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale del ginocchio destro. L’intervento (ricostruzione del crociato anteriore e sutura dei menischi), effettuato dal professor Zaffagnini, è perfettamente riuscito. Il giocatore resterà ricoverato fino a questa sera. Lunedì inizierà la riabilitazione. A tal riguardo, vista la mancanza di una alternativa reale a Fantinelli, la Effe si sta guardando intorno alla ricerca di un giocatore che possa affiancare il capitano in cabina di regia.

Da Pesaro rimbalza la notizia di un interessamento della Effe per il trentenne Matteo Imbrò, ex Trapani quest’anno alla formazione marchigiana. Stipendio importante e poi Pesaro non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente: per il momento è solo una suggestione.

In relazione alla partita di domenica e alla massiccia richiesta di biglietti dei tifosi di Livorno, su disposizione dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la prevendita dei biglietti proseguirà esclusivamente allo Store di via Riva Reno 4H, con la sospensione dei tagliandi online.