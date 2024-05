Domani gara-uno. Un PalaDozza da tutto esaurito

Continua spedita la vendita dei biglietti in vista di gara-uno di domani e gara-due di martedì. Ieri si è chiusa, con eccellenti risultati, la prevendita riservata agli abbonati e la vendita dei tagliandi dei posti liberi da tessere annuali. Oggi al Fortitudo Store di via Riva Reno (orario 10-13 e 15.30-19) e sul circuito Vivaticket.it parte la vendita dei biglietti lasciati a disposizione degli abbonati e quelli ancora liberi. Si va verso l’ennesimo bagno di folla al PalaDozza. Proprio in occasione della doppia sfida interna la Fossa dei Leoni, per vivere ancora più il clima playoff, chiede ai tifosi di colorare di biancoblù il Madison di piazza Azzarita. In curva Schull e Calori la Fossa chiede ai tifosi di indossare una magliette di colore blu, in tribune e distinti sia Graziano che Azzarita una magliette di colore bianco. Un PalaDozza quindi tutto biancoblù, tranne lo spicchio riservato alla tifoseria reatina, che si annuncia numerosa per il confronto di domenica.

f. m.