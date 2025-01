Domenica al paladozza. Canotta, figurina e sorprese: omaggio a Ruben Douglas

Si avvicina la sfida di domenica con Piacenza e con essa le celebrazioni per il Ruben Douglas’ Day. Al PalaDozza al fianco della canotta del Barone Schull, da domenica ci sarà quella di Ruben, che con una tripla nel 2005 regalò il secondo scudetto alla Effe. Gli è bastato un solo anno per entrare nei cuori del popolo biancoblù che lo celebrerà col ritiro della canotta alla presenza della famiglia Douglas. La società oltre a pubblicare sui propri social un commuovente ricordo di Ruben, sta organizzando ulteriori sorprese. Domenica tornerà anche il Figucon. Alle 12 sul palco dell’Estragon in collaborazione di Fortitudo e dell’Associazione Museo Fortitudo si terrà l’appuntamento chiamato Orgoglio Fortitudo. Presenti Giacomo Galanda, Davide Lamma, Nino Pellacani, Robert Fultz e Ramon Douglas, fratello di Ruben.