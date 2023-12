Effe, c’è aria di festa . Oggi l’incontro con i tifosi

E’ stata una vittoria da Fortitudo, sofferta fino alla fine, conquistata col cuore e per una volta, cosa che non guasta, con un po’ di fortuna, che spesso e volentieri aiuta però gli audaci. Battuta all’ultimo tuffo Nardò, in casa biancoblù, dopo il "lunedì del barbiere" ovvero di riposo, da quest’oggi la formazione di Attilio Caja ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida di sabato con Trieste. Si avvicina il confronto con i giuliani e cresce l’attesa, con la curva Calori, oltre ovviamente alla Schull, già esaurite e Paladozza che si avvicina a superare, facile facile, quota 5mila anche per la sfida di sabato. La testa almeno oggi non può però che riportare alla mente il pazzesco finale della sfida con Nardò di domenica, con i due tiri sbagliati da Freeman, Aradori che tocca la palla a rimbalzo, il tiro miracoloso di Ogden e la vittoria. Tanta sofferenza per riuscire a battere Nardò, vero, ma il primato, almeno per un’altra giornata è difeso dai tentativi delle varie Forlì, Udine, Verona e appunto Trieste che sarà come detto il prossimo avversario della Effe. A caldo nel dopo partita Mark Ogden ha commentato il suo tiro decisivo così "I make the hard one, look easy too" che tradotto suona come "ho fatto sembrare facile anche quello che sembrava il più difficile" ed in effetti la "preghiera" finale del lungo californiano è stata accolta dalla retina tra il tripudio del Madison di piazza Azzarita. Quella di Ogden è la testimonianza della felicità di un gruppo che lotta e anche nonostante la giornata non perfetta del suo quintetto, e lo scarno rendimento della panchina, sa combattere rimanendo aggrappato, con le unghie e i denti, ad ogni sfida.

Oggi intanto la squadra al completo sarà al Fortitudo Store di via Riva Reno per salutare e abbracciare i propri tifosi. Dalle 17.30 alle 19 Matteo Fantinelli e compagni saranno infatti a disposizione dei tifosi per foto e autografi, concedendosi un pomeriggio insieme a quel pubblico che anche con Nardò è stato il sesto uomo.

Proprio per quel che riguarda i pugliesi, l’atteggiamento di Di Carlo nel dopo partita nei confronti di alcuni propri sostenitori, non è andata giù alla società che valuterà eventuali provvedimenti nei confronti del coach.

Filippo Mazzoni