Effe, corsa per l’allenatore. Repesa junior si propone

Fortitudo alla ricerca del profilo giusto. Continua il lavoro in casa Effe a caccia dell’allenatore che sarà chiamato a sostituire coach Attilio Caja. In casa biancoblù si sta cercando di stringere per quello che è il nome del nuovo tecnico. Compito non facile attende in primis il dg Nicolò Basciano e insieme a lui il vicepresidente Teo Alibegovic. Saranno un fine di giugno e un mese di luglio intenso e impegnativo per la Fortitudo che deve firmare il tecnico, rifare in gran parte la squadra per presentarsi ai nastri di partenza con l’obiettivo di confermarsi dopo l’eccellente stagione appena conclusa.

Si riparte con una Fortitudo 2.0. Al nuovo allenatore, in collaborazione con la società spetterà infatti il compito di scegliere i giocatori e se Caja aveva optato per due lunghi stranieri, non è detto che il suo successore decida di seguire la stessa strada. Oltretutto considerato che i tempi per il pieno recupero di Pietro Aradori sono medio-lunghi serve fin da subito un giocatore che possa avere tanti punti nelle mani, ecco così che l’idea di avere un esterno straniero appare tutt’altro che peregrina. Prima di pensare alla squadra che attualmente ha sottocontratto 3 giocatori, il poco convincente Marco Giuri, Riccardo Bolpin confermato per l’1+1 che aveva firmato l’anno scorso, e lo stesso Aradori c’è però da pensare al tecnico. Ancora nulla di definitivo sul tavolo della dirigenza, ma si continua a scandagliare il mercato.

Il nome che stuzzica maggiormente è quello dell’ex Tortona Marco Ramondino, ma in questo caso ci sarebbe da limare la questione ingaggio, per un tecnico in rampa di lancio in serie A. Alternative sono al vaglio, magari con la firma di qualche tecnico emergente. Suggestivo ma in questo momento fuori dai radar Fortitudo l’ipotesi che porta a Dino Repesa, figlio di Jasmin. "Allenare la Fortitudo è il mio sogno. In generale, desidererei lavorare in Italia per misurarmi con una realtà molto complessa, stimolante e altamente qualitativa, poco importa se in A o A2 – ha sottolineato in questi giorni a Basket Magazine – La Effe? sarebbe la ciliegina sulla torta, ma ora penso solo alla Cedevita". Intanto le prime partenze ufficiali: Alessandro Morgillo ha firmato con la Juvi Cremona, Celis Taflaj con Vigevano.