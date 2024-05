Effe, ritirata la maglia 20 di Douglas. Caja: "Con Treviglio per vincere"

La Fortitudo rende omaggio a Ruben Douglas, scomparso pochi giorni fa a soli 44 anni, e decide di ritirare la canotta numero 20. "Per sempre Ruben, per sempre numero 20!", recita il comunicato della società che per domenica ha chiesto di osservare un minuto di silenzio prima di gara 1 dei quarti di finale con Treviglio. Douglas è passato alla storia della Fortitudo e del basket italiano per la tripla a fil di sirena, e confermata per la prima volta dall’instant replay, che regalò alla Fortitudo il secondo scudetto della sua storia. Anche se la sua permanenza in biancoblù durò un solo anno, il legame che univa Douglas e la Effe non si è mai interrotto. Adesso la decisione del ritiro della canotta numero 20 che fu dell’americano e che andrà ad affiancare in alto sotto le volte del Madison di piazza Azzarita la 13 di Gary Schull. Per il ritiro ufficiale si dovrà attendere l’inizio della prossima stagione con una cerimonia che vedrà la partecipazione al PalaDozza dei familiari di Douglas.

Intanto cresce l’attesa sia nella tifoseria che nella squadra per la sfida di domenica e l’inizio dei playoff. Al PalaZola dove la squadra continuerà ad allenarsi fino a sabato, per poi spostarsi solo domenica al PalaDozza impegnato in questi giorni per uno spettacolo teatrale di Andrea Pucci, Matteo Fantinelli & Co. si stanno preparando con grande attenzione.

"Siamo in buona condizione, abbiamo continuato in queste due settimane a lavorare bene, è dal 18 di agosto che i ragazzi lo stanno facendo – ha sottolineato coach Attilio Caja intervenuto alla trasmissione radiofonica Vitamina Effe –. Lavoriamo tutti i giorni per vincere tutte le partite, poi ci sono anche gli avversari. Abbiamo archiviato questa ottima parte di stagione ma non ci accontentiamo, abbiamo le possibilità per vincere e da mesi ci stiamo preparando per questo". Rispondendo alle domande degli ascoltatori il coach biancoblù ha parlato della serie con Treviglio e del suo futuro. "I bergamaschi sono una squadra profonda, costruita per salire; in estate erano molto quotati. Hanno avuto problematiche fisiche, dopo si sono rimessi in sesto e sono da rispettare. Sappiamo quanto valgono, servirà una delle partite migliori della annata sia in difesa che in attacco. Il mio futuro? Sono concentrato su questa stagione. La società non ci ha messo pressione, ma sono io ad essere competitivo perché non accetto risultati diversi dal massimo possibile. Sono felice di quanto fatto fino ad oggi, sarei deluso se non riuscissi a continuare".

Da ieri infine in vendita libera i biglietti per la doppia sfida con Treviglio di domenica (ore 18) e martedì (ore 20.30). I tagliandi sono disponibili presso il Fortitudo Store di via Riva Reno e tramite il circuito Vivaticket.