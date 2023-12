Fortitudo Bologna, derby da primato senza tifosi

Bologna, 9 dicembre 2023 – E’ un derby da primato quello che va in scena, domani sera alle 20.30 all’Uniero Arena di Forlì tra i biancorossi padroni di casa e la Fortitudo. Fortitudo prima contro Forlì seconda, la sfida di domani vale il primo posto del girone Rosso di serie A2 (il distacco è di due soli punti).

Derby senza tifosi ospiti

Derby da sempre sentito, con tanti ex e che questa volta anche per il primato in classifica. Si parte anche dal +10, dopo il 73-63 a favore della Fortitudo all’andata; un distacco che potrebbe essere decisivo in caso di un arrivo a pari punti tra le due squadre. Una sfida priva però dello spettacolo delle due tifoserie sulle tribune a causa del divieto dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive posto a tutti i residenti di Bologna e provincia di poter acquistare il biglietto e seguire la propria squadra in Romagna. Nei primi due quarti dell’incontro inoltre la Curva nord dei supporter biancorossi resterà vuota in segno di protesta verso la decisione relativa all’esclusione dei tifosi ospiti, così come aveva la Fossa dei Leoni per lo stesso motivo, nella sfida di andata.

Qui Forlì

L’Unieuro si presenta alla scontro diretto di domani al gran completo con tutti gli effetti a proprio favore e con la voglia di ribaltare risultato e punteggio dell’andata. “Ci attende sicuramente una sfida di grande prestigio, tra 2 squadre che stanno disputando un'ottima stagione – conferma coach Antimo Martino, tra gli ex del confronto - La Fortitudo sta dimostrando grande regolarità nelle sue prestazioni, a conferma di valori assoluti ben definiti, che le permetteranno di competere fino alla fine della stagione e che noi dovremmo essere bravi a limitare. Nella partita d'andata, anche se nel complesso disputammo 3 buoni quarti, furono troppi gli errori e la scarsa energia messa in campo, per affrontare una squadra che già allora dava l'impressione di avere degli equilibri e dei riferimenti ben definiti. Noi dobbiamo dimostrare anche domenica i nostri progressi rispetto ad allora e mettere in campo una prestazione migliore, sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto di energia e presenza, determinanti in partite di questo tipo”.

Qui Fortitudo

Nessun problema di formazione nemmeno in casa Effe, con coach Attilio Caja che nel dopo partita delle sfida di giovedì sera con Rimini aveva sottolineato la prestazione dei suoi, mettendo il proprio focus anche sul confronto con Forlì. “Con Rimini i ragazzi hanno fatto una partita di grande cuore e volontà, qualcuno non è nelle migliori condizioni ma nessuno si è tirato indietro – aveva sottolineato il tecnico pavese - qualcuno non è nelle migliori condizioni, ma nessuno si è tirato indietro, si sono dati una mano e anche dalla panchina chi è entrato nell’ultima gara ha dato energia, al di là di qualcosa da migliorare in fase tecnica. Da 1 a 10 sono contento 100, non ho niente da dire a nessuno; abbiamo qualche limite ma ce la mettiamo tutta, siamo ancora primi e se a Forlì perdessimo, contenendo lo scarto, resteremmo in testa. Dobbiamo cercare di fare grandi partite ovunque, ma soprattutto in casa davanti al nostro incredibile pubblico”.

Arbitri

Direzione di gara affidata a Salustri, Foti e Pazzaglia.

Radio & Tv

Diretta streaming su Lnp Pass, radio su Nettuno Bologna Uno.