Fortitudo a caccia del match point. A Rieti con la carica di 200 tifosi

Primo match point. E’ una Fortitudo a un passo dalla finale playoff quella che, questa sera alle 21, scenderà in campo a Rieti per affrontare la Real Sebastiani padrona di casa. Avanti 2-0 nella serie, la formazione di Attilio Caja cerca di conquistarsi, già stasera al PalaSo-journer, il pass per la finalissima promozione. Dopo una gara 1 per trequarti equilibrata e dominata nell’ultima frazione dalla Effe, ha fatto seguito una seconda sfida in cui Matteo Fantinelli e compagni hanno ripreso da dove avevano lasciato dominando, in lungo e in largo, il confronto di martedì sera.

Oggi è già tempo di gara 3, confronto in cui Rieti, spalle al muro e davanti al proprio pubblico, cercherà di vendere cara la pelle come ha sottolineato coach Alessandro Rossi. "In gara 3 dovremo portare una versione totalmente diversa in campo, rispetto a quella di gara 2. L’approccio fisico, mentale e tecnico dovrà essere completamente stravolto. Al netto di tutti i problemi che abbiamo, questo non dovrà essere un alibi e dobbiamo cercare di capire dove abbiamo sbagliato. Poi potremo perdere anche gara 3, ma dovremo farlo lottando fino all’ultimo secondo". Rieti pronta a dare battaglia e Fortitudo pronta a ribattere colpo su colpo, grazie anche al supporto dei circa 200 tifosi che saranno al seguito di Fantinelli e compagni.

Sul fronte Fortitudo a parlare è stato il viceallenatore Matteo Angori che intervistato nella trasmissione radiofonica ’Vitamina Effe’ ha sottolineato: "Fisicamente stiamo bene, abbiamo riposato dopo gara 2, ci siamo allenati stamattina (ieri, ndr), stiamo tutti bene. Ci aspettiamo una partita difficile, potrebbe essere come gara 3 a Treviglio: Rieti darà il tutto per tutto, è una squadra intensa, che mette le mani addosso e ha forte identità difensiva. Sarà importante entrare in campo con la mentalità giusta per limitare la loro voglia di prolungare la serie. Sappiamo che Rieti è storicamente un campo molto caldo".

Fortitudo che dopo l’allenamento di ieri ha raggiunto in serata il Lazio. Coach Caja che avrà così tutti i giocatori a propria disposizione, con Matteo Fantinelli e compagni che proveranno a chiudere già oggi la serie per non dover prolungare fino a domenica, per eventuale gara 4, la propria permanenza a Rieti. L’intensità difensiva, l’apporto anche in attacco di tutti giocatori, ma soprattutto sottocanestro la qualità di Ogden e Freeman saranno fattori decisivi per centrare la terza vittoria e volare in finale.

Direzione di gara di Rieti-Fortitudo affidata al trio composto da Ursi, Centonza e Marzulli Diretta streaming della partita su Lnp Pass e radio su Nettuno Bologna Uno.