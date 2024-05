Fortitudo Bologna, sancito l’accordo con Sg: il settore giovanile sarà condiviso

Bologna 16 maggio 2024 – Unione di intenti, voglia di unirsi per crescere insieme.

Sg Fortitudo e Fortitudo Academy hanno unito le forze per un settore giovanile condiviso. Al ristorante Diana, dove si è tenuta la conferenza stampa, Stefano Tedeschi, da buon padrone di casa ha illustrato l’accordo triennale che legherà Sg Fortitudo e Fortitudo Academy. “E' un grande piacere ed un impegno che avevamo preso già ad agosto, ovvero ricreare un bel rapporto con quella che è comunque la Casa Madre. Era un impegno preso anche con l'Arcivescovo, avevo detto che mi sarebbe piaciuto arrivarci prima di giugno ed è stato positivo arrivarci senza chiedere la sua intermediazione. Ringrazio Andrea Bianchini e il suo staff, così come quello della Academy. Tante volte sento che tutti sono bravi quando arrivano i risultati, ma dietro a questa attività ci sono i miei soci, persone incredibili che hanno iniziato una avventura non facile, ma che è diventata una scommessa vinta grazie a loro. Se le cose vanno in questo modo è perché qualcuno è intervenuto: si perde e si vince tutti insieme. E questa squadra ha dimostrato di avere coesione, la 103 che va in campo guidata da un allenatore di altissimo livello, con dietro uno staff che comprende tutti. Ma siamo partiti da un gruppo di soci che ha fatto il massimo".

Insieme a Tedeschi hanno illustrato l'iniziativa Umberto Arletti, presidente di Fortitudo Academy e Andrea Bianchini, presidente SG.

Presenti i massimi vertici delle società coinvolte nell’accordo epocale che riguarderà 6-700 famiglie.