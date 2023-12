Fortitudo passa in volata ad Orzinuovi contro l’Agribertocchi

Orzinuovi (BS), 30 dicembre 2023 – Vittoria nel finale per la Fortitudo che chiude il 2023 passando 65-66 al PalaBertocchi di Orzinuovi al termine di una sfida bruttina, ma giocata da Fantinelli e compagni nei momenti decisivi col piglio giusto, e che conferma la Effe in testa alla classifica del girone Rosso di serie A2. L’ultima sfida dell’anno è un continuo testa a testa tra le due squadre che si decide in pratica solo nell’ultimo quarto di gioco, quando la formazione di Attilio Caja riesce a prendere per un paio di volte, prima sul 54-60 e poi sul successivo 59-65 un vantaggio che alla fine sarà decisivo.

La Fortitudo spreca troppo e a fil di sirena rischia sulla tripla di Leonzio, il migliore dei suoi, che si ferma sul ferro e che avrebbe potuto ribaltare definitivamente il match.

Un successo al termine di una prestazione non bella, ma ugualmente fondamentale e che permette alla Effe di mantenere, sempre con Forlì, la testa della classifica. Prima sfida del 2024 sabato prossimo al PalaDozza nel confronto con Udine che vale la testa della classifica.

Il tabellino

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI 65 FORTITUDO BOLOGNA 66

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Bertini 5, Leonzio 17, Gasparin 7, Basile 15, Donzelli 6; Alessandrini 5, Jorgensen 10, Frigerio ne, Zilli ne, Bergo ne, Zugno ne. All. Zanchi.

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA: Fantinelli 3, Bolpin 12, Aradori 16, Ogden 13, Freeman 14; Giordano 2, Panni 3, Conti 3, Sergio, Morgillo; Kuznetsov ne. All. Caja. Arbitri: Caforio, Maschietto e Rodia. Note: parziali 16-14, 31-31, 49-48. Tiri da due: Orzinuovi 11/26; Fortitudo 14/37. Tiri da tre: 9/26; 9/23. Tiri liberi: 16/17; 11/14. Rimbalzi: 33; 34.