Fortitudo: sotto l'albero la vittoria più bella della stagione contro Trieste

Bologna, 23 dicembre 2023 – Cadeau dell’antivigilia di Natale per la Fortitudo, che sotto la volta di un ‘Madison’ tutto esaurito piega Triestepreparando il terreno al meglio per l’ultimo appuntamento del 2023: Bologna sarà infatti di scena a Orzinuovi sabato 30 dicembre alle 20,30, prima di inaugurare l’anno nuovo con la sfida casalinga contro Udine (6 gennaio ore 18).

La cronaca

Nella serata degli ex Ruzzier, Campogrande e Candussi, coach Caja è costretto a rimaneggiare lo starting five per via dell’assenza dell’influenzato capitan Fantinelli, sostituito in quintetto da Panni.

Dopo il minuto di silenzio in ricordo dell’ex presidente biancoblù Giancarlo Tesini recentemente scomparso a 94 anni, parte forte la Effe con Ogden e uno scatenato Freeman a firmare il primo break (8-3), corretto al 6’ dal 5-0 dalla lunga di Aradori: 13-5 e time-out Trieste.

Di rientro dal minuto di sospensione gli ospiti ritrovano la via del canestro con Filloy e Reyes, ma l’intensità difensiva di Bolpin e il desiderio di Aradori, Giordano e Freeman aprono rapidamente sul +11: di Reyes la tripla che chiude la prima frazione 25-17. Polveri bagnate per 3’ a inizio secondo quarto, prima che Candussi, Vildera e Brooks alzino i giri del motore triestino, complice anche la minore incisività difensiva e offensiva di Bologna, e ricuciano fino al 26-25 fermato dal time-out di Caja.

Dal gomito Bolpin sblocca i biancoblù dopo un lungo digiuno, prima che le triple di Panni e Aradori, il 2+1 di Sergio e l’appoggio di Ogden rimettano in carreggiata i locali facendo esplodere il PalaDozza (39-28). Tuttavia Trieste non dà mai l’impressione di mollare l’osso e con la tripla di Filloy e l’appoggio di Campogrande su assist di Reyes ricuce fino al -5 con ancora 60” prima della sirena. Tripla di Ogden, liberi di Ruzzier e si va a riposto sul 43-37. È compito di Freeman e Aradori quello di inaugurare il secondo tempo, col 5-0 che riapre sul +11 e obbliga coach Christian al time-out: tripla di Brooks, 2+1 di Freeman e l’intensità del match si alza repentinamente con lo scambio dai 6,75 Brooks-Aradori. La tripla di Giordano regala a Bologna il 59-45 e la prima spallata a una Trieste più lontana da canestro dei primi 20’ e totalmente dentro la morsa difensiva dei padroni di casa. Da una parte e dall’altra si va avanti a suon di triple per 3’, ma è sempre la Fortitudo a tenere saldo il manubrio del match: alla terza sirena è 71-62. Doppio tecnico a Caja, espulso per proteste, trio arbitrale in confusione e l’ultima frazione si apre col break biancorosso che in 120” riavvicina prepotentemente gli ospiti a -1 grazie a Ruzzier e Filloy: a sbloccare i locali arriva l’appoggio di Aradori su assist di Giordano, prima della tripla, sempre del numero 4, che diventa il baccano di gioia di piazza Azzarita (76-72).

Tripla di Reyes, tripla di Panni, liberi di Ogden e Fortitudo che torna a respirare 83-75 con 3’ ancora sul cronometro. Freeman apre la forbice sul +10, Ogden cattura il rimbalzo decisivo costringendo Reyes al quinto fallo e mentre il cronometro raggiunge lo zero sugli spalti è iniziata la festa più bella.

Il tabellino

Fortitudo 89 Trieste 75 Flats Service Fortitudo Bologna: Giordano 7, Bonfiglioli, Sergio 3, Aradori 27, Conti, Bolpin 8, Panni 9, Kuznetsov, Freeman 19, Ogden 13, Morgillo 2, Taflaj. All. Caja. Trieste: Bossi, Filloy 6, Rolli, Reyes 18, Deangeli, Ruzzier 11, Campogrande 7, Candussi 7, Vildera 5, Ferrero 5, Brooks 16. All. Christian. Arbitri: Miniati, Chersicla e De Biase. Note: parziali 25-17; 43-37; 71-62. Tiri da due: Fortitudo 17/31; Trieste 10/15. Tiri da tre: 13/31; 14/46. Tiri liberi: 16/20; 13/16. Rimbalzi: 37; 35.