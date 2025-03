Fortitudo Al PalaDozza la festa è doppia

FORTITUDO

87

NARDò

77

FLATS SERVICE : Fantinelli 9, Bolpin 4, Mian 19, Gabriel 14, Freeman 13, Panni 10, Cusin 2, Aradori 16, Ferrucci Morandi ne, Bonfiglioli ne, Battistini ne. All. Caja.

HDL NARDÒ: Zugno 4, Smith 14, Mouaha 8, Stewart junior 32, Iannuzzi 5, Nikolic 5, Donadio 7, Pagani 2, Ebeling, Spinelli ne. All. Mecacci.

Arbitri: Berlangieri, Coraggio, Razzoagli.

Note: parziali 24-23. 44-42, 68-69. Tiri da due: Fortitudo 19/35; Nardò 15/24. Tiri da tre: 10/24; 13/31. Tiri liberi: 19/23; 8/10. Rimbalzi: 35; 25.

Festa completa per la Fortitudo che batte Nardò, onora nel migliore dei modi i propri tifosi e poi centra una vittoria che vale tanto da un punto di vista della classifica, dove la formazione di Caja rimane a -2 da Rimini seconda e aggancia Cantù.

E’ la Flats Service di Freeman, di Mian, Aradori e Gabriel, ma è soprattutto la Fortitudo di capitan Fantinelli che sciorina una prova da 18 assist, record di A2, una squadra che è tornata a far sognare il popolo biancoblù.

Non che le difficoltà, di fronte a una Nardò che ha avuto uno strepitoso Stewart da 32 punti, non siano mancate, ma alla fine è uscita la prestazione di grinta e determinazione. Inizio da brividi con la splendida coreografia della Fossa per i 55 anni con la Curva Schull e tutto il PalaDozza coinvolto.

In campo a partire meglio è Nardò avanti 5-10 al 3’. La Fortitudo risponde con un parziale di 9-0 propiziato dai canestri di Mian e Gabriel, ribaltando il punteggio sul 14-10. La fiammata della Fortitudo a metà del secondo quarto consente alla formazione di Caja di toccare il +6, sul 38-32 al 17’. Se la Fortitudo dei tre tenori Mian-Aradori-Gabriel non sfonda è merito soprattutto della coppia americana di Nardò Smith-Stewart e di Mouaha che tengono gli ospiti in scia. Nella ripresa l’asse play-pivot funziona alla perfezione e Fantinelli innesca Freeman, ma dall’altra parte Nardò trova uno strepitoso Stewart che di punti ne segna 19 di fila.

La sfida è un continuo ed equilibrato testa a testa, poi ecco la spallata decisiva della Fortitudo con Freeman, Panni e Mian per il 7-0 che lancia i biancoblù sul +7, 83-76 a 2’25’’ dalla fine, il resto è pura accademia per una Effe che domenica sarà attesa dalla trasferta al PalaCarnera in casa della prima della classe Udine.