Fortitudo: Aradori brilla, Gabriel delude nella sconfitta contro i romagnoli

Vencato 6 (in 28’ 1/3 da due, 0/2 da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, 3 perse, 7 assist) Torna e Caja, complice l’assenza di Fantinelli, lo lancia subito in quintetto. Ci prova inizialmente segnando un bel canestro poi mette in ritmo i compagni.

Aradori 7,5 (in 24’ 5/8 da due, 5/12 da tre, un rimbalzo, una recuperata, una persa, un assist) Altro recupero dell’ultima ora. Con tre allenamenti nelle gambe non ci si aspetta l’impossibile e invece lui lo rende possibile con una ottima prova.

Gabriel 4 (in 31’ 1/4 da due, 0/4 da tre, 3/5 ai liberi, 8 rimbalzi, una recuperata, una persa, 3 assist, una stoppata data) Non si può regalare sempre un americano agli avversari. Finisce 1 su 8 al tiro.

Battistini 5,5 (in 3’ 1/2 da due, un rimbalzo, un assist) Primo giro con appena 1’30“ in campo giusto il tempo di mettere a referto un rimbalzo e un assist e sbagliare un tiro. Poco di più nel secondo tempo, non incide.

Bolpin 6,5 (in 33’ 2/3 da due, 1/3 da tre, 3/3 ai liberi, 5 rimbalzi, una recuperata, 4 assist) Il break ad inizio ripresa è tutto merito suo e di Aradori: è tra gli ultimi ad arrendersi, ma non basta.

Panni 5,5 (in 19’ 1/3 da due, 1/3 da tre, 2 rimbalzi, una persa, 2 assist) Un tiro ignorante dei suoi chiude il primo quarto. Non è ancora al meglio, ma si mette al servizio della squadra.

Cusin 6,5 (in 7’ 1/3 da due, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 2 stoppate) Ottimo primo tempo con punti e presenza sotto canestro e continua la sua partita in maniera molto concreta nella ripresa.

Mian 5 (in 23’ 1/2 da due, 2/5 da tre, un rimbalzo, 2 perse, 2 assist) Inizia fortissimo, tenendo sempre sul pezzo la Fortitudo, poi cala un po’. Nella ripresa non si vede più.

Freeman 6 (in 31’ 5/10 da due, 3/8 ai liberi, 11 rimbalzi, 5 recuperate, 3 perse, un assist) Bella battaglia sotto i tabelloni con i lunghi romagnoli, trovando pane per i suoi denti, ma dimostrando buona solidità e andando in doppia-doppia per punti e rimbalzi.

