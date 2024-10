Fortitudo, avanti così . Adesso è caccia al poker

Tre vittorie in otto giorni e il difficile avvio di stagione sembra essere sempre decisamente superato. La vittoria con Cento conferma una Fortitudo in forma, che nonostante l’assenza di Aradori, l’inserimento graduale di Panni e la prestazione alterna di alcuni dei suoi elementi, sembra avere trovato il giusto equilibrio.

C’è sempre da fare riferimento a quelli che sono gli avversari che ci si trova di fronte, modesti purtroppo per quel che riguarda Cento, ma mercoledì ha avuto il gran merito di rendere facile una sfida che sulla carta la vedeva nettamente favorita ma che però, come lo saranno grande parte delle sfide di derie A2, poteva diventare difficile se non affrontata con la giusta mentalità.

Con la Benedetto XIV, la formazione di coach Devis Cagnardi ha vinto e convinto confermando di essere in netta crescita sia in attacco che in difesa.

Difensivamente nelle ultime due sfide Cremona si è fermata a quota 70, Cento a 67 a conferma che i meccanismi funzionano. In attacco si può dire altrettanto, sia a livello di squadra che individuale. Gabriel continua a mostrare sprazzi di classe, Mian e Freeman sono due terminali che danno garanzia, così come lo sono però anche Bolpin, Sabatini, Battistini, Giordano visto con Cento e sopratutto capitan Fantinelli che oltre a"smazzare" assist per i compagni si è messo anche in proprio andando in doppia cifra di punti già in 4 delle 5 (6 su 7 considerando la Supercoppa) partite giocate.

Bene così e avanti il prossimo, con la Effe che domani raggiungerà Lecce dove domenica pomeriggio è attesa dalla sfida con Nardò. Sempre da domani mattina allo Store o sul circuito Vivaticket saranno in vendita i tagliandi per la sfida con Avellino in programma poi domenica 27 ottobre.

La sfida contro gli irpini oltre ad essere la prima casalinga di domenica, Orzinuovi e Cento sono arrivati infrasettimanali, sarà la storica occasione per il ritiro della maglia numero 20 di Ruben Douglas, giocatore che con la sua tripla regalò alla Effe il suo secondo scudetto nel 2005.

Saranno presenti alla celebrazione del ritiro della maglia e del ricordo di Ruben Douglas, scomparso lo scorso 12 aprile, anche i familiari del giocatore americano.