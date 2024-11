Fortitudo, con Avellino torna a disposizione Aradori

Bologna, 27 novembre 2024 - Fortitudo di nuovo in campo. Domani sera alle 20.30 la formazione di Attilio Caja torna sul parquet del PalaDozza per affrontare nel recupero della settima giornata di campionato Avellino. Si gioca quindi la sfida rimandata il 27 ottobre scorso, rinviata su richiesta del Comune di Bologna che, per agevolare gli aiuti necessari a causa dell’alluvione, aveva messo il PalaDozza a disposizione delle colonne mobili della Protezione Civile delle Regioni Campania e Veneto, della colonna nazionale della Croce Rossa Italiana e dell’Associazione Nazionale Misericordia.

Il nuovo corso Caja è iniziato con una vittoria, adesso Matteo Fantinelli e compagni cercheranno di bissare la vittoria di domenica con la Libertas Livorno. Per farlo Caja dovrebbe avere a disposizione anche Pietro Aradori, le cui condizioni sono in netto miglioramento. Già da qualche giorno il giocatore ha iniziato ad allenarsi con il resto della squadra e potrebbe essere schierato, almeno per qualche minuto, calmierando il suo ingresso, per la sfida di domani sera.

Avellino si presenta al PalaDozza con gli stessi punti della Effe, ma con una partita in meno, quella rimandata con Cento nello scorso fine settimana per le finestre delle Nazionali.

Squadra quindi pronta per la doppia sfida Fortitudo domani, Milano domenica che l’attende, anche se nell’immediato la concentrazione di coach Alessandro Crotti è ovviamente tutta per la sfida con la Effe.

“È una partita di recupero, un infrasettimanale in più. Sappiamo di dover affrontare un avversario su un campo ostico, c’è stato il cambio di allenatore e nella prima partita di coach Caja si sono viste le differenze. Dovremo aggiustarci in corso d’opera, perché immagino abbiano inserito nuove soluzioni. Hanno avuto un impatto super nel corso della partita contro la Libertas Livorno, sappiamo che saranno tanti i dettagli che faranno la differenza domani sera (giovedì, ndr). Non dovremo far prendere ritmo a Fantinelli, ai tiratori Mian e Gabriel ed evitare palle perse. In più bisognerà cercare di trovare i punti deboli della loro difesa”.

Arbitri - Direzione di gara affidata al trio Luca Attard, Lupelli, Gai.

Radio &vTv - Diretta per abbonati su LNP Pass, audiodiretta su Canale 88, radiocronaca su Sanluchino.