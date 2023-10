Fortitudo Bologna: Pronti per la Fuga?

Prima di tre sfide casalinghe consecutive per la Fortitudo di Attilio Caja che alle 18, al PalaDozza, affronta Orzinuovi. Matteo Fantinelli e compagni sono attesi da un testa-coda da non sottovalutare, ma che sulla carta vede favoriti i biancoblù. L’entusiasmo per l’ottimo avvio di stagione, con un 5 su 5 forse alla vigilia insperato, ma meritatissimo e il vantaggio di giocare davanti alla propria gente in un Madison di Piazza Azzarita che ha avrà come al solito un ottimo colpo d’occhio, sono fattori che fanno pendere la bilancia della sfida dalla parte della Fortitudo. Attenzione, ma anche consapevolezza dei propri mezzi se è vero che la Fortitudo ha confermato le qualità tecniche, l’unità d’intenti e una difesa asfissiante che ha finora stordito gli attacchi avversari. Servirà la continuità di un quintetto che sta facendo cose egregie in questo avvio, ma anche un maggiore supporto da parte di una panchina che, solo a sprazzi ha dimostrato, ha dimostrato di poter essere un supporting-cast di qualità. La sfida con Orzinuovi potrebbe essere l’occasione giusta per il salto di qualità, per vedere la crescita collettiva del gruppo. Il trittico di sfide casalinghe consecutive che attendono la Fortitudo, con i bresciani di Orzinuovi oggi e poi nelle prossime settimane con Piacenza e Cento possono in effetti lanciare la prima vera fuga. Così mentre i tifosi sognano, in casa Fortitudo si pensa partita per partita, a cominciare dal confronto di questo pomeriggio con Orzinuovi. Formazione al completo per coach Caja.

Direzione di gara affidata a Bertuccioli, Bonotto e Bartolini.

Le altre gare: Cividale-Nardò 75-79, Piacenza-Forlì, Verona-Trieste, Cento-Udine, Rimini-Chiusi.

La classifica: Fortitudo Bologna 10; Forlì e Udine 8; Piacenza, Trieste e Verona 6; Cividale, Nardò e Cento 4; Orzinuovi, Chiusi e Rimini 2.