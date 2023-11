La Fortitudo Bologna cade con Verona: è il primo ko al PalaDozza

Bologna, 26 novembre 2023 – Prima sconfitta casalinga della stagione per la Fortitudo che, nell’ultima giornata del girone di andata cede 68-75 al PalaDozza con la Scaligera.

Nonostante il ko la Fortitudo chiude comunque al primo posto il girone Rosso di serie A2.

Nella sfida che ricorda la giornata di ieri 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Fortitudo per il Sociale che ha aderito all’iniziativa “Posto Occupato”, campagna per la sensibilizzazione lasciando un posto, con un drappo rosso, in prima fila vuoto, come a voler lasciare un posto libero, da qui al termine della stagione, un posto per riservato alle vittime di femminicidio, a chi non c’è più e che non dobbiamo dimenticare.

Il PalaDozza conferma la sua grande atmosfera, pubblico da tutto esaurito, o quasi (5402 spettatori presenti) e Fossa pronta incitare da prima della palla a due al termine del confronto Matteo Fantinelli e compagni.

Fortitudo priva di Taflaj, Verona che si presenta sotto le volte del Madison di Piazza Azzarita senza gli indisponibili Bartoli e Massone, mentre c’è Devoe, e Bartoli neoarrivato da Cividale. Parte meglio la formazione di Ramagli che si porta avanti 2-7 e poi 9-16, costringe Caja a chiedere tempo al 7’. La Fortitudo fatica a contenere gli attacchi della Scaligera, che tocca così il +10 sul 9-19 all’8’, raggiungendo il -12 24-36.

Più con la forza dei nervi che con il gioco Fantinelli e compagni provano a rientrare e una tripla di Panni, il miglior in campo per distacco, riduce il gap al -7 dell’intervallo.

Ad inizio ripresa Verona ritocca il massimo vantaggio sul +12, con un parziale di 5-0. Due triple a testa di Panni e Bolpin prima e 4 punti di fila di Conti impattano sul 47-47 del 27’.

L’intensità difensiva predicata da Caja funziona e i risultati si vedono. Un’altra tripla di Panni, 1’ dopo, vale il primo vantaggio della Effe sul 50-47.

La Fortitudo sembra prendere in mano la sfida arrivando a +5 sul 56-51, ma Verona con un colpo di coda e un parziale di 0-8 ribalta definitivamente l’inerzia portandosi avanti sul 61-65.

La formazione di Caja non molla, prova a riaprire di nuovo la contesa tornando nel finale a -3, ma l’ex Virtus Penna, il migliore degli ospiti insieme a Devoe, mette a segno gli ultimi 4 tiri liberi della vittoria.

Domenica prossima la Fortitudo è attesa dalla trasferta toscana di Chiusi, un testa-coda insidioso per cercare di aprire nel migliore dei modi il girone di ritorno.

Il tabellino

FORTITUDO BOLOGNA 68

SCALIGERA VERONA 75

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 6, Bolpin 13, Aradori 10, Ogden 4, Freeman 8; Panni 15, Conti 9, Sergio 3, Morgillo; Giordano ne, Kutsnetsov ne, Bonfiglioli ne. All. Caja.

TEZENIS VERONA: Penna 14, Devoe 19, Udom 11, Esposito 6, Murphy 7; Gazzotti 2, Stefanelli 9, Gajic 3, Bartoli 4, Airhiwnbuwa ne. All. Ramagli.

Arbitri: Ferretti, Maschio, Grappasonno.

Note: parziali 12-22, 31-38, 51-49.

Tiri da due: Fortitudo 12/31; Verona 16/32. Tiri da tre: 12/30; 9/27. Tiri liberi: 8/14; 16/24. Rimbalzi: 41; 37.