Fortitudo Bologna in campo a Vigevano, è la prova del nove

Bologna, 30 novembre 2024 - E’ una Effe in cerca di conferme quella che domenica pomeriggio alle 18 scende in campo sul parquet del PalaELAchem per affrontare i padroni di casa di Vigevano. Dopo le vittorie con Libertas Livorno e Avellino, la Fortitudo è alla sua prima sfida esterna con Attilio Caja (derby personale per lui che è nativo di Pavia), in panchina.

Ci si attende conferme contro l’ex Taflaj e contro una squadra che ha un discreto attacco, dove emerge il bolognese Gabriele Stefanini, ma un difesa un po’ da rivedere.

Per la Fortitudo arriva così la prova del nove contro una squadra non impossibile, ma assolutamente da non sottovalutare. Caja dovrà logicamente fare ancora a meno di Cusin e Sabatini, con il cui recupero di quest’ultimo che potrebbe avvenire dai primi di maggio, ma avrà l’occasione di avere, anche se con minutaggio contingentato Pietro Aradori.

“Veniamo da una partita, contro Avellino, in cui abbiamo alternato diverse cose buone ad altre ancora da migliorare - ha confermato coach Caja -. Occorre presenza maggiore a rimbalzo, quello che andrà migliorato potrà renderci più competitivi. Stiamo lavorando, i ragazzi sono a completa disposizione, ma non avevo alcun dubbio in merito. Stiamo facendo un corso accelerato e la squadra mi segue. Abbiamo ancora parecchio da fare se vogliamo arrivare ad altissimo livello, ma siamo sulla strada giusta. Contenti del recupero di Aradori, a breve sarà in ottima condizione, aspettiamo Cusin. Domenica sarà una partita tanto difficile quanto importante, cercheremo di fare qualsiasi cosa per portare via la vittoria da Vigevano che è un’ottima squadra, che gioca in un ambiente caldo. Non abbiamo tanto margine di errore, dobbiamo recuperare in fretta e pensare ad ogni partita come se fosse quella decisiva”.

Fronte Vigevano a parlare è coach Lorenzo Pansa.

“Affrontiamo una squadra forte, finalista lo scorso anno in Serie A2 e con rilanciate ambizioni per il salto di categoria. Dispone di un gruppo rinforzato, che ha avuto nei mesi iniziali del campionato troppi infortuni, una squadra che nelle ultime due partite ha espresso grande intensità difensiva, alternata a grandi momenti in attacco, grazie alla ritrovata fiducia ed a percentuali ottime. Dal lato nostro arriviamo da due prestazioni consecutive di alto livello, che non ci hanno regalato punti. Indipendentemente da chi affronteremo domenica, c'è il desiderio di dare seguito alle prestazioni, portando però a casa il risultato”.

Arbitri - Direzione di gara affidata al trio composto da Foti, Berlangieri e Coraggio.

Radio & Tv - Diretta streaming su Lnp Pass, videocronaca su Canale 88 e radio su Sanluchino.