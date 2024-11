Fortitudo contro Cantù, Cagnardi: “Ci aspetta una partita di emergenza”

Bologna, 12 novembre 2024 - Fortitudo prova a rialzarti. Reduce dai ko con Rieti e Torino, la Flats Service è attesa, domani alle 20.45 dal confronto del Pala FitLine di Desio. Senza gli infortuni Pietro Aradori, Gherardo Sabatini e Marco Cusin ci vorrà prova di carattere per riuscire a viola il parquet degli storici rivali. “A Desio, contro Cantù, ci aspetta una partita di emergenza in tutti i sensi, sia per gli infortuni che abbiamo, sia per l'esigenza di strappare una vittoria in un campo fino ad ora inviolato, contro una squadra costruita per stravincere il campionato - conferma l’ex Devis Cagnardi -. Cantù ha un roster che si commenta da solo, con una panchina profonda e di grande qualità, una guida tecnica eccezionale ed un fattore campo che si farà sentire. Dovremo proporre una gara di alto livello ed è quello che abbiamo intenzione di fare.

Assente Tyrus McGee per un problema muscolare, a sua volta Cantù prova a rialzarsi dopo il ko subito domenica a Vigevano. “Giochiamo contro una delle grandi del campionato, una squadra che l'anno scorso ha giocato la finale e che ha confermato il nucleo e la colonna vertebrale del roster della passata stagione - sottolinea coach Nicola Brienza - Hanno aggiunto qualità intorno ai vari Fantinelli, Bolpin, Freeman e anche Aradori, anche se di fatto non ha mai giocato, migliorando la squadra a livello di profondità, che forse è stato proprio la cosa che li aveva poi penalizzati l'anno scorso nella finale. Quando si gioca una partita contro la Fortitudo, considerando la qualità e la storicità dell'avversario, è chiaro che non è mai una partita banale. Ci vorrà quindi la migliore delle migliori prestazioni possibili, per essere all'altezza di un avversario così importante. C’è grande voglia di giocare una partita di alto livello, per rispettare al meglio l’importanza di questa sfida, tra due Società storiche della pallacanestro italiana".

Arbitri - Direzione di gara affidata a Radaelli, Marzulli, D’Amato. Radio & Tv - Diretta in esclusiva free su RaiSport HD (canale 58 digitale terrestre) e In diretta esclusiva free su Rai Play: https://www.raiplay.it/dirette/raisport.