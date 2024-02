Brutta Fortitudo, cade a Casale Monferrato 89-67

Casale Monferrato, 18 febbraio 2024 – Una brutta Fortitudo cade pesantemente a Casale Monferrato, sconfitta 89-67 dalla Novipiù, nella seconda giornata della fase ad orologio.

Dopo un primo tempo chiuso avanti 28-39, la formazione di Attilio Caja va completamente in confusione e si fa dominare dalla formazione piemontese.

Sfida completamente da dimenticare per Pietro Aradori e compagni e non basta l’assenza del regista e capitano Matteo Fantinelli per spiegare questo pesante ko.

L’unico a salvarsi è Mark Ogden 17 punti nel primo tempo, 29 complessivi mentre male tutto il resto di una Fortitudo che sembrava avere in mano la sfida nel primo tempo, chiuso a +11, e invece è completamente naufragata nella ripresa sotto le triple di Pepper e Kelly, le giocate di Calzavara e Martinoni e la fisicità di Fall sottocanestro.

Brava Monferrato, malissimo la Fortitudo che adesso avrà tempo per riordinare le idee visto il rinvio della sfida con Treviglio e che la squadra di Caja tornerà in campo solo il 3 marzo a Vigevano.

Il tabellino

NOVIPIU’ MONFERRATO 89

FORTITUDO BOLOGNA 67

NOVIPIU’ MONFERRATO: Calzavara 15, Pepper 21, Kelly 19, Martinoni 16, Fall 10; Fantoma 6, Romano; Kadjividi, Baj 2, Castellino, Bertaina; Pianegonda ne. All. Di Bella.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Panni 13, Bolpin, Aradori 5, Ogden 29, Freeman 11; Giordano, Morgillo 6, Conti 3, Sergio; Taflaj ne, Kuznetsov ne. All. Caja.

Arbitri: Nuara, Rudellat, Mottola.

Note: parziali 12-21, 28-39, 61-49.

Tiri da due: Monferrato 17/30; Fortitudo 20/44. Tiri da tre: 14/34; 6/18. Tiri liberi: 13/17; 9/12. Rimbalzi: 35; 39.