Fortitudo, c’è Aradori per cercare il riscatto

E’ una Fortitudo che conta sulla voglia di rivalsa dopo il ko con Nardò, che intende riabbracciare tifosi e Pietro Aradori quella che si appresta a scendere in campo, al PalaDozza, domenica alle 18. Se non sarà soldout ci si andrà molto vicino, per una società, che oltre a tanti abbonamenti (4.567 quelli sottoscritti) è stata tra le premiate come Lnp Pass Fidelity.

La squadra intanto ieri si è allenata al PalaDozza in vista della sfida con Verona. Di fronte la formazione di coach Cagnardi si troverà una Tezenis in ottime condizioni e reduce dalla doppia vittoria con Pesaro e Cremona, che ha confermato come quello gialloblù sia un gruppo difficile da affrontare. A guidarla c’è il tecnico Alessandro Ramagli ex Virtus, al pari di Lorenzo Penna e Giulio Gazzotti (due bolognesi doc) e Jacob Pullen.

L’ex biancoblù è Mattia Palumbo. Questo avvio di stagione ha confermato Verona come una squadra delle ampie rotazioni e dall’ottima qualità, con tanti altri elementi, Cannon, Esposito, Udom, Bartoli, Faggian in grado di dare punti e rimbalzi. Ufficializzata anche la terna chiamata a dirigere Fortitudo-Verona che sarà composta da Alessandro Costa, Enrico Bartoli e Salvatore Nuara. Venerdì 22 novembre alle 20,30, nella Sala Blu in Furla (via San Felice 103), è prevista la presentazione di "El Diablo", il libro di Vincenzo Esposito.

f. m.