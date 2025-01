Fortitudo, c’è Cremona aspettando Thomas. L’Aquila su più tavoli per risalire la china

Presente e futuro. La Fortitudo continua a giocare su più fronti. Quello principale e di più stretta attualità vedrà la squadra scendere in campo, alle 20,30, al PalaDozza, per affrontare la Juvi Cremona. Secondo appuntamento casalingo consecutivo per Matteo Fantinelli e compagnia che contro la formazione degli ex Alessandro Morgillo e Simone Barbante, iniziano un trittico di sfide ravvicinate.

La Effe dopo l’odierna sfida con Cremona, mercoledì è attesa dalla trasferta di Orzinuovi e poi a seguire da quella di domenica 19 con Piacenza in quello che sarà il giorno del tributo a Ruben Douglas, con il ritiro, alla presenza dei familiari, della canotta numero 20 indossata dallo statunitense che vent’anni fa regalò il secondo scudetto alla Fortitudo. Contro Cremona, avversario tutt’altro che malleabile serve una prova di carattere, con la stessa grinta e determinazione e la giusta concentrazione che la squadra ha messo nell’ultima sfida con Udine.

Mancheranno Kenny Gabriel e Gherardo Sabatini infortunati, torna a disposizione Leo Menalo che con Leonardo Battistini e Fabio Mian si dividerà i minuti da ala grande.

"Ci attende la sfida al cospetto della Fortitudo, società gloriosa del basket italiano. Noi siamo una società giovane che sta crescendo con grande umiltà, ma anche con determinazione e voglia di competere – conferma il coach di Cremona Luca Bechi –. Per vincere a Bologna dovremo fare una partita attenta, controllando il ritmo. Diminuire le palle perse e controllare i rimbalzi saranno i due fattori decisivi".

Presente, ma anche futuro, da un punto di vista societario e di mercato per la Fortitudo. La trattativa per portare sotto le Due Torri, Donte Thomas, 28 anni con un passato anche in Italia tra Cantù e Torino e adesso in Francia al Roanne è praticamente conclusa. L’ala grande, che questa sera giocherà l’ultima partita nella seconda divisione francese è pronta per passare ufficialmente alla Fortitudo, rimpiazzando Kenny Gabriel fresco di operazione e costretto a saltare i prossimi due mesi.

Lunedì, giorno di riapertura della seconda fase di mercato, potrebbe arrivare l’ufficializzazione e il tesseramento di Thomas. Sono però giorni importanti anche da un punto di vista societario per la Fortitudo. Mercoledì mattina, nello studio dell’avvocato Giovanni Pennica, è fissata la riunione dei soci di Sporting Fortitudo, la società controllante del mondo Fortitudo. Sarà una riunione per fare il punto della situazione, stabilire strategie e in cui si parlerà di un aumento di capitale che i soci dovranno sostenere.