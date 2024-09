Fortitudo C’è subito l’Urania di Gentile

La Fortitudo si appresta a scendere in campo alle 18, al PalaLido, sul parquet della Allianz Cloud di Milano, per affrontare l’Urania. Trasferta subito insidiosa per la formazione di Devis Cagnardi che in questo precampionato tra Milano, Rimini tra sette giorni e poi a ruota Cremona e Nardò, inframmezzate dalle sole sfide interne con Orzinuovi e Cento, non si fa mancare di certo viaggi lunghi e decisamente impegnativi.

Il primo avversario si chiama Urania, formazione che dopo gli ottimi campionati degli anni scorsi si è rinnovata nella guida tecnica e in parte dell’organico, mantenendo però una base solida e di alta qualità.

Sarà un esordio tutt’altro che facile per Matteo Fantinelli e compagni che per altro, con il morale altissimo per la vittoria della Supercoppa, possono tornare ad avere a disposizione anche Alessandro Panni.

L’esterno nativo di Thiene è tornato nel gruppo di lavoro di coach Cagnardi, ma visto il recente ritorno in organico dopo aver saltato tutta la parte di preparazione, il suo minutaggio sarà valutato in base alle condizioni del giocatore e alla necessità che ci sarà di un suo impiego.

Unico indisponibile per la trasferta di Milano sarà Pietro Aradori che prosegue speditamente il percorso di recupero.

Fortitudo che inizia con grandi aspettative una stagione che si annuncia lunga, impegnativa, visto il valore delle avversarie, ma che potrebbe portare grandi soddisfazioni se affrontata nello stesso modo con cui i ragazzi del presidente Stefano Tedeschi hanno affrontato la Supercoppa nello scorso fine settimana.

Milano sarà un avversario pericolosissimo per le qualità di Amato in regia e al tiro, per quelle della coppia americana Potts esterno con tanti punti nelle mani e Udanoh sempre molto efficace sottocanestro, ma anche per le doti di Alessandro Gentile, vera punta di diamante dell’Urania.

"Arriviamo a questa sfida di esordio dopo un ottimo precampionato, in termini sia di mole che di qualità del lavoro – sottolinea coach Marco Cardani –. Siamo un gruppo nuovo, in cui si è instaurato subito un clima molto positivo che ci permette di lavorare nel modo migliore. La prima di campionato casalinga è importante, affrontiamo un avversario di prestigio assoluto come la Fortitudo, squadra di grande livello con un gruppo per larga parte confermato e strutturato per fare un torneo di altissimo livello, con tanti giocatori di qualità ed esperienza".