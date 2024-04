Fortitudo, con Torino vale doppio. Una vittoria per ritrovare il morale

Vincere, ma forse per una volta, ancor di più convincere. E’ una Fortitudo in cerca di conferme, o meglio che vuole lasciarsi alle spalle le due sconfitte con Agrigento e Treviglio e tutte le parole post gara con i bergamaschi, quella che alle 18 (diretta streaming su Lnp Pass e radiofonica su Nettuno Bologna Uno) affronta Torino al PalaDozza.

Vincere e convincere, perché la Fortitudo non sarà il Real Madrid, ma non è nemmeno il brutto anatroccolo rispetto al cigno a lungo ammirato durante la stagione. A chiudere la fase ad orologio mancano la sfida di oggi con Torino e poi, il confronto di Trapani di domenica prossima. In base agli esiti dei due confronti e dei risultati di Udine, la Effe saprà se chiuderà la stagione regolare seconda o terza, con relativo accesso al tabellone Oro o Argento e l’abbinamento a partire dai quarti, nei playoff.

Ma prima di Trapani o dei playoff, che prenderanno il via nel weekend del 4-5 maggio, c’è da pensare a Torino. I due ko subiti in rapida successione sono stati qualcosa di unico nella stagione della Fortitudo che, in qualsiasi competizione, supercoppa, campionato, Coppa Italia che fosse si era sempre rialzata da una sconfitta.

Il momento non è dei migliori per la Effe che deve cercare di recupera al meglio gli acciaccati e deve cercare di inserire nei propri meccanismi di gioco Marco Giuri che, nelle prime uscite, ha fatto vedere solo qualche assaggio di quelle che sono le sue qualità. Il tempo stringe, una vittoria sarebbe importante per il morale e per la classifica, visto che la stessa società punta al secondo posto del girone rosso.

"Vogliamo continuare a dare il massimo per vincere più partite possibili – conferma il centro Alessandro Morgillo –. Sappiamo che ogni avversario è insidioso da affrontare, a maggior ragione quando ci si trova di fronte a squadre di talento ed esperienza come la Torino, ma vogliamo arrivare con slancio ai playoff".

Sull’altra sponda, Torino si presenta alla sfida di quest’oggi al completo con ritorno a disposizione anche dell’esterno americano Kennedy.

"Le ultime due giornate di stagione regolare, decideranno i piazzamenti e le griglie playoff – conferma il coach piemontese Franco Ciani –. Ripartiamo da un brutto momento, il nostro primo obiettivo è ritrovare la vittoria e far ritrovare il ritmo partita a Kennedy. Con la Fortitudo sarà una gara difficile contro una squadra solida in un campo caldo e di grande fascino".

Direzione di gara affidata al trio Ursi, Rudellat e Bonotto.