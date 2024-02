Fortitudo, così fa male. Prima domina e poi crolla

MONFERRATO

89

FORTITUDO BOLOGNA

67

NOVIPIU’ MONFERRATO: Calzavara 15, Pepper 21, Kelly 19, Martinoni 16, Fall 10, Fantoma 6, Romano; Kadjividi, Baj 2, Castellino, Bertaina, Pianegonda ne. All. Di Bella.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Panni 13, Bolpin, Aradori 5, Ogden 29, Freeman 11, Giordano, Morgillo 6, Conti 3, Sergio, Taflaj ne, Kuznetsov ne. All. Caja.

Arbitri: Nuara, Rudellat, Mottola.

Note: parziali 12-21, 28-39, 61-49. Tiri da due: Monferrato 17/30; Fortitudo 20/44. Tiri da tre: 14/34; 6/18. Tiri liberi: 13/17; 9/12. Rimbalzi: 35; 39.

CASALE (Alessandria)

Non basta giocare due quarti. La Fortitudo cade a Casale Monferrato, sconfitta da una Novipiù che dopo aver rincorso i biancoblù per 20’, riesce a inaridire l’unica vera fonte offensiva bolognese, Mark Ogden, prende in mano la partita e la domina.

Trasferta piemontese da dimenticare per i biancoblù che prova inizialmente ad appoggiarsi al lungo americano, poi sprofondano, soffrendo a rimbalzo e senza riuscire a contenere gli esterni di Casale. Non bastano assenze e acciacchi a spiegare la batosta subita dai biancoblù che hanno spento la luce dopo l’intervallo a cui erano andati sul +11.

Caja deve fare a meno di Fantinelli sostituito da Panni, mentre nessun problema e starting-five sia per Bolpin che per Ogden. Pronti via e Fortitudo che si porta avanti 1-9 e poi 4-15 tra il tripudio della Fossa e dei tanti tifosi bolognesi presenti.

Ogden è immarcabile per la difesa di Casale con l’americano perfetto nel primo tempo con 17 punti in 17’.

L’unico momento di difficoltà della Effe arriva a inizio della seconda frazione sul 17-28 con i piemontesi che infilano un parziale di 7-0 riportandosi in scia sul 24-28. Aradori e il solito Ogden ricacciano pe a distanza i padroni di casa e all’intervallo la Fortitudo ritocca di nuovo il massimo vantaggio. Ma Monferrato non molla. La formazione diretta da Di Bella chiude la difesa, con la Fortitudo che fatica a costruire buone occasioni, mentre in attacco i piemontesi trova maggiore equilibrio tra le bombe da fuori di Pepper e Kelly, i punti da sotto di Fall e un Martinoni scatenato.

La Novipiù infila un break di 14-0, portandosi avanti 50-44 e cambiando completamente l’inerzia della sfida. Non c’è più partita, Casale domina e punisce una brutta Fortitudo.

Filippo Mazzoni