Fortitudo Difesa e Bolpin: è semifinale

TREVIGLIO

63

FORTITUDO BOLOGNA

64

dopo un supplementare

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: Harris 11, Miaschi 5, Pollone 2, Pacher 18, Barbante 7, Guariglia 6, Vitali, Giordano, Cerella 14, Sacchetti, Falappi ne, Guerci ne. All. Valli.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 7, Bolpin 15, Aradori 3, Ogden 11, Freeman 9, Giuri 2, Panni, Conti 10, Sergio 3, Morgillo 4, Kuznetsov ne. All. Caja.

Arbitri: E. Bartoli, Foti e Yang Yao.

Note: parziali 14-6, 27-20, 45-35, 51-51. Tiri da due: Treviglio 12/29; Fortitudo 16/39. Tiri da tre: 8/36; 5/27. Tiri liberi: 15/20; 17/22. Rimbalzi: 42; 52.

TREVIGLIO (Bergamo)

La Fortitudo vince una sfida al cardiopalma e si prende la semifinale con Rieti chiudendo 3-0 la serie con Treviglio. In una serata in cui mancano gli stoccatori principali, Aradori, Ogden e Freeman, la Effe si affida a Bolpin e Conti e alla difesa per portare a casa una gara-tre brutta, sporca, ma vincente.

Treviglio e Fortitudo danno vita a una sfida completamente diversa dal doppio confronto del PalaDozza, molto fisica dove la tensione si fa sentire e dove le difese hanno nettamente la meglio su degli attacchi spuntati. Bergamaschi avanti 10-2 con la Fortitudo in grado di segnare appena 2 punti con Ogden nei primi 5’ e una percentuale 1/10 che manda su tutte le furie Caja.

Il tecnico prova a sfruttare anche la panchina, ma è la squadra che non gira con l’inerzia dalla parte di Treviglio. I bolognesi segnano appena 6 punti nel primo quarto, oltretutto Giuri e Fantinelli commettono ben presto il loro terzo fallo complicando la situazione. Nove punti di Pacher lanciano Treviglio sul +12, 25-13 al 16’, mentre la Fortitudo riesce a rimanere viva grazie ai liberi. Il -7 dell’intervallo, dopo un 5/25 dal campo, sembra oro colato per Fortitudo, se non fosse che a nella ripresa la formazione di Caja continua a litigare con i ferri del PalaFacchetti. Dall’altra parte Harris e Cerella tengono in vantaggio la formazione di Giorgio Valli che mantiene sempre un discreto cuscinetto di margine.

E’ la difesa della Fortitudo che blocca l’attacco di Treviglio e pian piano risale fino al -2 47-45 al 37’. Conti sbaglia la tripla del sorpasso, ma Bolpin pareggia sul 51-51 a 58’’ dalla fine dopo una sfida tutta di rincorsa.

Si va al supplementare. Conti segna subito la tripla del primo vantaggio Fortitudo. Bolpin completa l’opera per il 3-0 dell’Aquila e adesso la semifinale con Rieti.