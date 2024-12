Fortitudo: difesa, equilibrio e ordine. Coach Caja cerca nuove conferme

E’ una Fortitudo in cerca di conferme quella che alle 18 scende in campo al PalaElachem di Vigevano. Dopo le due nette vittorie interne con Libertas Livorno e Avellino, la formazione di Attilio Caja è attesa dalla prima sfida lontano dal PalaDozza, in un campo di solito molto caldo e contro un’avversaria temibile, ma che guardando classifica, risultati e roster è alla portata di Matteo Fantinelli e compagni.

Con 8 punti all’attivo Vigevano è nel gruppo delle penultime, davanti solo al fanalino di coda Piacenza e con un bilancio di 4 vittorie e 8 sconfitte.

In casa, dove spesso e volentieri il rendimento dei pavesi si alza il bilancio è in perfetta parità con tre vittorie, tra cui tra l’altro anche Cantù (oltre a Piacenza e Nardò) e altrettante sconfitte.

Il pericolo maggiore della formazione diretta da Lorenzo Pansa potrebbe arrivare da un bolognese doc come Gabriele Stefanini, 25 anni, giovanili tra Fortitudo, Bsl San Lazzaro, prima dell’esperienza negli Stati Uniti, tornato in Italia a Chiusi e da quest’anno a Vigevano dove viaggia a oltre 20 punti di media a partita.

Attenzione tra gli esterni anche al playmaker statunitense Myles Mack e tra i lunghi al centro canadese Prince Oduro, ma in generale quella pavese è una formazione che ha un discreto attacco, ma fa fatica in difesa.

Al di là del derby personale di Caja, lui nativo proprio di Pavia, la Fortitudo dovrà affrontare la sfida con la stessa concentrazione, lo stesso approccio, la stessa determinazione messa in campo nel doppio confronto con Livorno e Avellino.

Caja dovrà logicamente fare ancora a meno di Cusin e Sabatini, con il cui recupero di quest’ultimo che potrebbe avvenire dai primi di maggio, ma avrà l’occasione di avere, anche se con minutaggio contingentato Pietro Aradori. Contro toscani e irpini è andato tutto liscio, con Vigevano ci si attende una riprova, perché per fare una prova servono tre indizi.

Direzione di gara affidata al trio composto da Foti, Berlangieri e Coraggio. Diretta streaming su Lnp Pass, videocronaca su Canale 88 e radio su Sanluchino.

Le altre gare: Cento-Cividale 62-79, Udine-Juvi Cremona, Forlì-Piacenza, Libertas Livorno-Verona, Orzinuovi-Nardò, Pesaro-Cantù, Rimini-Brindisi, Avellino-Urania Milano, Torino-Real Sebastiani Rieti.

La classifica: Rimini e Cividale 22; Udine 20; Cantù e Urania Milano 18; Real Sebastiani Rieti 16; Forlì e Verona 14; Orzinuovi, Flats Service Fortitudo Bologna e Torino 12; Juvi Cremona, Avellino e Brindisi 10; Vigevano, Nardò, Libertas Livorno, Cento e Pesaro 8; Piacenza 4.