Fortitudo. Domenica a Chiusi . Con Forlì alle 20,30

Squadra al lavoro e scadenza della prima parte di mercato che si avvicina. In casa Fortitudo si lavoro contemporaneamente su più fronti, da una parte Matteo Fantinelli e compagni sono al lavoro agli ordini di Attilio Caja per preparare la sfida di domenica in trasferta con Chiusi. Squadra in campo e società, in primis il gm Nicolò Basciano, sempre attenta sul mercato a vedere l’evoluzione di questi ultimi giorni, prima della chiusura, domani, della prima finestra di mercato. Con grande attenzione la Fortitudo vaglia le opportunità che possono nascere e che potrebbero garantire a Caja di avere, ora che anche la Second Unit inizia a funzionare, una panchina più lunga. Intanto mentre prosegue la vendita dei biglietti delle sfide interne di dicembre con Rimini il 7 dicembre, Nardò il e Trieste il 23 sia al Fortitudo Store che sul circuito Vivaticket, la Lega Pallacanestro ha ufficializzato il posticipo di orario, alle 20.30 della sfida di Forlì programma per il prossimo 10 dicembre. Intanto questa sera nella sala Blu dell’Sg Fortitudo, in via San Felice, va in scena una serata in onore di Charles Jordan. Organizzata dall’associazione ’Il Fortitudino’, la serata concluderà la raccolta fondi per il compianto campione: alle 20 la proiezione del derby del 6 gennaio 1982, a seguire Jordan sarà ricordato da ex compagni, allenatori e tifosi.

Filippo Mazzoni