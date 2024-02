Fortitudo, dopo Cremona c’è subito Casale. Dieci gare per provare a riprendere il primato

Si comincia domenica con la sfida interna con la Juvi Cremona, si conclude il 21 aprile a Trapani in casa dei favoritissimi Sharks. Fip e Lega hanno ufficializzato giorni e orari delle 10 partite della fase a orologio. La Fortitudo, come anticipato, inizia in casa contro Cremona, in una sfida che ha visto le due squadre già affrontarsi in amichevole proprio in casa dei lombardi.

La prima trasferta è in programma il 18 febbraio a Casale Monferrato. Seguiranno il 25 la sfida interna con Treviglio, la trasferta a Vigevano del 3 marzo, quella interna con Rieti del 10 e la successiva trasferta a Latina il 23. Nel weekend pasquale la Effe ospiterà sabato 30 marzo, al PalaDozza Milano. Ad aprile la formazione di Attilio Caja è attesa da una doppia trasferta siciliana prima ad Agrigento il 7, poi a Trapani il 21 nell’ultimo turno della fase a orologio, inframezzate dalla sfida interna del 14 con Torino. Trapani, superfavorita del campionato, sarà per altro l’avversaria della Fortitudo nella semifinale di Coppa Italia del 16 marzo al PalaTiziano di Roma.

Per quel che riguarda biglietti e tessere annuali, i 4.107 abbonamenti restano valide anche per le cinque partite della fase a orologio che la Fortitudo giocherà al PalaDozza. Per i biglietti a disposizione per la partita di domenica con la Juvi Cremona, i biglietti saranno acquistabili a partire dalle 10 di oggi, sia allo Store di via Riva Reno 4H, sia online sul circuito Vivaticket. Il costo dei singoli tagliandi per ciascuna gara, rimane, nei vari settori, invariato rispetto a quello delle partite della stagione regolare.

Da ieri la squadra ha ripreso ad allenarsi al completo in vista della sfida di domenica con Cremona, con l’obiettivo di iniziare bene la seconda fase di campionato e di riprendere, dopo lo scivolone di Verona, la propria corsa verso i playoff.

Ecco infine il calendario completo della fase a orologio che attende da domenica la Fortitudo: Fortitudo-Juvi Cremona (domenica 11 febbraio, ore 18); Monferrato-Fortitudo (domenica 18 febbraio, PalaFerraris, ore 18), Fortitudo-Treviglio (domenica 25 febbraio, ore 18), Vigevano-Fortitudo (domenica 3 marzo, ore 18), Fortitudo-Real Sebastiani Rieti (domenica 10 marzo, ore 18), Latina-Fortitudo (sabato 23 marzo, palasport Ferentino ore 19), Fortitudo-Urania Milano (sabato 30 marzo, ore 20,30), Agrigento-Fortitudo (domenica 7 aprile, PalaMoncada ore 18), Fortitudo-Torino (domenica 14 aprile, ore 18), Trapani-Fortitudo (domenica 21 aprile, ore 18).