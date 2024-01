Fortitudo, due avversari: Cento e acciacchi. Caja saprà all’ultimo chi sarà disponibile

Obiettivo playoff. Con una variabile dell’ultima ora: l’influenza e qualche acciacco che hanno colpito un paio di giocatori dell’Aquila che resteranno in forse fino all’ultimo. Intanto aria di derby alla Baltur Arena dove i padroni di casa della Benedetto XIV Cento ospitano la Fortitudo alle 18. A tre turni dal termine della prima fase, la formazione di Attilio Caja cerca un successo per raggiungere o andar sempre più vicino a centrare, l’accesso alla Final Four di Coppa Italia. Classifica alla mano e in base ai risultati che potrebbero arrivare delle dirette concorrenti Forlì e Udine, una vittoria con Cento, potrebbe portare Matteo Fantinelli e compagni a staccare, con due turni di anticipo, il biglietto per Roma. Riuscire a passare alla Baltur Arena e battere la Sella sarà però tutt’altro che facile visto che la formazione di Matteo Mecacci è, a sua volta, reduce dalla vittoria di Nardò ed è alla caccia di punti per continuare la propria risalita in classifica.

"Per mettere in difficoltà la Fortitudo dovremo giocare una pallacanestro di velocità e aprire la scatola difensiva, anche grazie al tiro da fuori" sentenzia il tecnico di Cento che oltre agli infortunati Dino Bocevski e Lorenzo Benvenuti, potrebbe dover rinunciare ad uno dei suoi americani, Wendell Mitchell. "Migliora di giorno in giorno, prenderemo la decisione definitiva solo alla vigilia del match con la Fortitudo" conferma Mecacci.

Confronto sempre caldo, con le due squadre che si sono già affrontate due volte quest’anno, prima in Supercoppa vittoria di Cento al PalaSavena 68-80 e poi all’andata al PalaDozza, successo della Effe 84-72 e che l’anno scorso si trovarono l’una di fronte all’altra nei playoff.

Tanto tifo anche sugli spalti dove le due tifoserie, unite da una grande amicizia, rinverdiranno il proprio gemellaggio prima del confronto di questa sera. I 400 biglietti messi a disposizione della Fortitudo sono andati esauriti in meno di un’ora, ma c’è da star certi che ce ne saranno anche tanti altri a sostenere la Effe. Attesa e partecipazione da una parte e dall’altra, con il tutto esaurito e due punti in palio importanti per i rispettivi obiettivi delle due squadre. La Fortitudo e il suo popolo sognano la Final Four di Coppa Italia, Cento una risalita verso una posizione playoff. Non per niente la Benedetto XIV ha tesserato Carlos Delfino alla Fortitudo tra il 2002 e il 2004, e nel 2019 che ha portato qualità e grande esperienza al quintetto biancorosso. Proprio Delfino, con l’altro ex Mattia Palumbo, a Bologna nella prima parte del 2020/21, Dominique Archie e Federico Mussini sono i giocatori da cui la difesa della Fortitudo dovrà guardarsi. Direzione di gara affidata a Bartoli, Yang Yao e Maschietto.

Le altre gare: Cividale-Trieste 81-66,Verona-Piacenza 70-64, Orzinuovi-Udine, Forlì-Chiusi, Rimini-Nardò.

La classifica: Fortitudo Bologna 32; Forlì 30; Udine 28; Trieste e Verona 26; Piacenza 18; Nardò 16; Cento e Cividale 14; Rimini 12; Orzinuovi 8; Chiusi 6.