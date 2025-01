Fortitudo, due frecce in più. Menalo torna disponibile. E Thomas procede spedito

Torna a disposizione della Fortitudo anche Leo Menalo. Con la seduta svolto ieri, anche l’ala croata di formazione italiana è tornato ad allenarsi agli ordini di coach Attilio Caja. Il nativo di Spalato, ha finalmente superato i problemi che lo avevano bloccato costringendolo a saltare la trasferta di Orzinuovi e il successivo impegno di domenica scorsa contro Piacenza. Per rivedere Menalo in campo si deve così risalire all’11 gennaio e alla sfida con Cremona, in cui per altro il giocatore aveva avuto un ruolo marginale giocando poco più di 4’ e mettendo a segno giusto un tiro libero dopo una lunga assenza precedente. Finora è stata una stagione particolarmente sfortunata per Menalo, firmato i primi di novembre, il giocatore si era infortunato a inizio dicembre nella sfida con Piacenza, con la frattura della base della falange ungueale che ha reso necessario operazione chirurgico (uno dei 6 interventi a cui sono stati complessivamente sottoposti i giocatori della Fortitudo). Tornato in campo il croato era rientrato proprio per la sfida con la Juvi Cremona, per poi essere costretto di nuovo ai box per nuovo problema. Adesso finalmente Menalo torna a disposizione, anche se con poco lavoro nelle gambe e con 11 senior a disposizione di Caja, almeno per Verona, Menalo, salvo imprevisti dell’ultima ora, sembra il predestinato alla tribuna.

Procede invece spedito l’inserimento di Donte Thomas. Questi giorni sono stati fondamentali in casa biancoblù proprio per permettere a Caja e al suo staff di inserire nei meccanismi di gioco l’ala grande americana. Le risposte di Thomas sono state decisamente positive, vedendolo sempre più partecipe al gioco di squadra e con maggiore conoscenza dei nuovi compagni. Per lui, in una sfida tra l’altro ostica come quella con Verona ci sarà sicuramente maggiore spazio, rispetto agli scarni 2’ giocati con Piacenza domenica scorsa, quando con poco più di un allenamento alle spalle con la Fortitudo era difficile potergli chiedere di più. Intanto questa sera a Milano, l’Urania ospita Cantù, nell’anticipo della 23esima giornata di campionato.

Domani sono in programma altre due sfide Udine-Brindisi e Rieti-Cividale, mentre tutto il resto della giornata, tra cui anche Tezenis Verona-Fortitudo, si disputerà domenica.