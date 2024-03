Fortitudo Due triple di Conti danno la scossa

63

FORTITUDO BOLOGNA

77

BENACQUISTA : Mayfield 8, Romeo 12, Parrillo 7, Alipiev 4, Moretti 17, Viglianisi 1, Rapetti 2, Mladenov 9, Zangheri 3, Amo ne, Borra ne. All. Sacco.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Panni 15, Bolpin 10, Conti 13, Ogden 10, Freeman 12, Giordano 3, Morgillo 4, Taflaj 10, Sergio, Braccio ne, Kuznetsov ne. All. Caja.

Arbitro: De Biase, Maschietto e Marzo.

Note: parziali 15-24, 24-44, 43-64. Tiri da due: Latina 12/27; Fortitudo 18/29. Tiri da tre: 8/28; 10/24. Tiri liberi: 15/21; 11/16. Rimbalzi: 28; 36.

Tutto facile per la Fortitudo che nell’anticipo della sesta giornata della fase a orologio si impone nettamente in casa di Latina, fanalino di coda del girone Verde.

Senza Fantinelli e Aradori infortunati, con Freeman in campo incerottato la Fortitudo vince e convince, riagganciando con una partita in meno, ma in svantaggio nello scontro diretto, Udine al secondo posto del girone Rosso.

Tutto bene, tutto facile per una Fortitudo che trova in Freeman il dominatore, ma che oltre alle conferme di Ogden e Panni e al ritorno ad alto livello di Bolpin trova importanti alternative da chi come Conti e Taflaj, entrambi in doppia cifra, finora aveva inciso meno.

Attilio Caja si affida in avvio al capitano di giornata Panni con Bolpin, Conti, Ogden e Freeman. L’inizio è tutto per la Latina che parte avanti 8-0 in poco più di 2’. Dopo la partenza ad handicap la Fortitudo inizia a carburare con Freeman dominante sotto i tabelloni, Ogden che mette a segno 5 punti in rapida successione, ma soprattutto con due triple consecutive di Conti che danno il via a una parziale micidiale di 7-28 che al 12’ costringe coach Sacco a chiedere tempo. Dalla panchina Giordano, Taflaj e Morgillo si fanno sentire, mentre a livello difensivo alternando uomo e zona la Effe blocca completamente l’attacco, per altro già decisamente spuntato, di Latina.

Al 14’ i biancoblù doppiano i padroni di casa sul 16-32. Latina prova ad accorciare sul 22-32, ma Caja riordina le idee dei suoi che tornano ad allungare con un altro break propiziato da Conti e Freeman per il +20, 24-44 con cui si va all’intervallo.

La ripresa è pura formalità per i biancoblù che mettono in carniere due punti e si apprestano a torna in campo al PalaDozza sabato prossimo nel turno prepasquale con l’Urania Milano.