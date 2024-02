Fortitudo, Fantinelli in dubbio per la sfida a Vigevano, monitorato giorno per giorno

Terza tornata di allenamenti per la Fortitudo. Oggi la formazione di Attilio Caja torna in campo al PalaZola per preparare la sfida di domenica sera alle 21, nel posticipo della quarta giornata della fase a orologio, a Vigevano. L’attesa maggiore in casa Effe, in vista della ripresa delle partite ufficiali dopo una settimana di riposo, è quella che riguarda la condizione e la presenza o meno di capitan Matteo Fantinelli per la sfida di Vigevano. Anche ieri il playmaker biancoblù, quasi 10 punti e 7 assist di media a partita in 31’ di impiego ha svolto seduta di allenamento separato per cercare di riacquistare una condizione fisica tale da poter tornare a piena disposizione di Attilio Caja.

La situazione dopo la brutta distorsione alla caviglia sinistra, viene infatti monitorata giorno per giorno dallo staff medico della Fortitudo. Il ritorno in campo è vicino, vicinissimo e già oggi potrebbe essere il momento giusto per vederlo tornare in campo con Pietro Aradori e compagni, ma giustamente in casa bolognese non c’è nessuna intenzione di rischiare anche perché la stagione è ancora molto lunga e una eventuale ricaduta per un precipitoso rientro in campo potrebbe costringere Fantinelli a star fuori ancora più a lungo. Avanti quindi, ma con cautela, anche se l’impressione è che il Fante, che magari dovrà anche giocare un po’ sul dolore, abbiamo voglia di tornare in campo e che Caja non aspetti altro che rimettere in campo il suo playmaker titolare. Gli allenamenti di oggi e domani saranno probabilmente decisivi per chiarire gli ultimi dubbi legati ad un impiego o meno del capitano.

Filippo Mazzoni