Gabriel strepitoso, la Fortitudo batte Forlì e vola in finale di Supercoppa

Livorno, 21 settembre 2024 - La Fortitudo batte Forlì e vola in finale di Supercoppa. Al Modigliani Forum di Livorno, la formazione di Devis Cagnardi supera 85-77 i romagnoli e vola in finale in programma domani sera alle 20 sempre nella città labronica.

Prestazione di squadra eccellente, con un Kenny Gabriel semplicemente strepitoso per una Fortitudo che vola prendendo in mano la partita fin dall’inizio, raggiungendo il massimo vantaggio nel finale della terza frazione di gioco sul +17, 64-47 e non molla la presa conquistandosi il diritto di contendere ad Orzinuovi il primo titolo della stagione.

Fortitudo, senza Pietro Aradori e Alessandro Panni e in campo con la nuova casacca della stagione, in versione bianca con risvolti rossoblù, per una canotta che sui social ha già fatto discutere i tifosi.

Alla sua prima ufficiale sulla panchina della Effe Devis Cagnardi in avvio si affida a Fantinelli, Bolpin, Mian, Gabriel e Freeman.

Prima della palla a due striscioni della Fossa in sostegno alle popolazioni colpite ancora dall’alluvione, poi si comincia davanti a circa 300 i tifosi giunti da Bologna e non solo.

Pronti via e la Fortitudo vola avanti 7-0 con Mian a mettere la tripla che, dopo appena 1’30”, costringe l’ex Martino a chiedere tempo. Forlì con Dawson prima e Harper poi mette avanti la testa sull’9-11 al 5’, ma nell’altra metà campo un positivo Sabatini, spesso in campo anche insieme a Fantinelli, segna e fa segnare. Il canestro di Gabriel al 12’ vale il +10 sul 25-15 per la Effe che costringe di nuovo Martino a chiedere tempo. Poco dopo arriva anche il +12 della Effe, a cui però Forlì risponde, complice i troppi falli biancoblù, con Freeman a lungo relegato in panchina, e quintetti sempre più atipici in campo.

Con 14 punti nel secondo quarto è Gabriel a lancia avanti la Fortitudo sul +6 all’intervallo. L’inizio della terza frazione, come nelle due precedenti, è una sentenza per la Effe che piazza un parziale di 8-0 toccando il +14 sul 53-39. Il resto è pura accademia con l’elastico del distacco che si accorcia e si allunga, massimo vantaggio 64-47 sul +17, minimo 64-57 sul +7 dopo un break di 0-10 a favore dei romagnoli ad inizio ultimo quarto.

Il tabellino

FORTITUDO BOLOGNA 85 UNIEURO FORLI’ 77

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA: Fantinelli 12, Bolpin 8, Mian 7, Gabriel 29, Freeman 8; Sabatini 8, Battistini 11, Cusin 2, Giordano, Braccio, Bonfiglioli. All. Cagnardi. UNIEURO FORLI’: Tavernelli 7, Harper 4, Dawson 6, Gaspardo 11, Del Chiaro 11; Cinciarini 12, Magro, Pascolo 8, Pollone 3, Parravicini 15. All. Martino. Arbitri: Rossi, Lo Guzzo, Bongiorni. Note: parziali 18-15, 45-39, 64-51. Tiri da due: Fortitudo 21/30; Forlì 16/35. Tiri da tre: 9/28; 6/21. Tiri liberi: 16/22; 27/34. Rimbalzi: 35; 34.