Fortitudo, Freeman avanti con giudizio. A Latina toccherà a Conti e Giordano

Primi allenamenti in casa Fortitudo. Ieri mattina la squadra ha ripreso ad allenarsi, a ranghi ridotti, in vista della sfida di sabato alle 19, a Cisterna di Latina.

Assenti Matteo Fantinelli e Pietro Aradori, in fase di recupero Deshawn Freeman che dovrebbe riuscire a rientrare in tempo in vista della sfida in casa dei laziali.

La botta rimediata da Cinciarini che lo ha messo ko nella finale di Coppa Italia dopo il taglio alla palpebra e gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto domenica sera dopo il match hanno escluso ulteriori problematiche per il centro americano che sarà in campo con Latina.

Le assenze degli altri due compagni di squadra, Fantinelli e Aradori, privano la Effe di due dei suoi principali alfieri. Senza playmaker titolare e scorer principale la Flats Service dovrà cercare di fare di necessità virtù, concedendo maggiore spazio alle seconde linee.

In regia Nicola Giordano si affiancherà ad Alessandro Panni, giocatore finora marginalmente impiegato, ma elemento che per quel che ha fatto vedere quando è stato chiamato in causa avrebbe meritato più spazio.

Così come domenica scorsa con Forlì, anche con Latina ci sarà tanto spazio per Alberto Conti (nella foto Ciamillo) e Celis Taflaj. I minuti di Aradori, già costretto a saltare la finale, se li divideranno proprio i due esterni, in una riprova da cercare di sfruttare in maniera decisamente migliore di quanto non fatto al PalaTiziano.

Le prestazioni di Conti e Taflaj sono state sottotono, non riuscendo a rendersi utili in fase offensiva, sbagliando troppo al tiro. A Latina servirà una prestazione ben diversa dai due per non far rimpiangere troppo l’assenza del compagno.

A Latina ci sarà la Fossa dei Leoni, che anche per la sfida con i laziali ha organizzato la trasferta. Prezzi 40 euro tesserati, 43 non tesserati, partenza dal Centroborgo alle 11,30, per info e prenotazione 340 7075005. Ufficializzata anche la direzione di gara che è stata affidata al trio composto da De Biase, Maschietto e Marzo.

Filippo Mazzoni