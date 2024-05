La Fortitudo domina gara 1 nei playoff non lasciando scampo a Treviglio

Bologna, 5 maggio 2024 – Tutto facile per una Fortitudo dominante che parte bene tiene il piede sull’acceleratore, allunga fino a toccare il +28 sul 72-44 ad inizio ultima frazione e solo in quel momento, con i titolari in panchina e la testa a gara 2 di martedì sera, consente a Treviglio di ridurre, fino al -13 il gap di distacco per il 78-65 finale.

In un PalaDozza che ha ricordato Ruben Douglas, minuto di silenzio, canestro della vittoria del secondo scudetto e striscioni in curva Schull, gremito da 4614 spettatori, la Fortitudo ha azzannato subito il match non lasciando scampo alla formazione di coach Valli, nella prima sfida dei quarti di finale playoff.

Avanti subito 8-1 i bolognesi hanno man mano allungato fino a raggiungere il +28 di inizio ultima frazione. Vittoria netta, anche se coach Attilio Caja si è detto decisamente poco contento del rendimento della sua panchina, citando e lodando solo Morgillo, ma criticando l’atteggiamento invece di altri suoi compagni che nel finale hanno sprecato il vantaggio facendo rientrare, in parte Treviglio.

La sensazione è stata comunque di assoluto dominio di una Fortitudo sempre in controllo, mai in affanno in un match che ha avuto dal 1’ al 40’ un unico padrone la Effe. Archiviata gara 1, martedì è già tempo di gara 2, in programma sempre sotto le volte del Madison di Piazza Azzarita alle 20.30, per quella che lo stesso Caja ha definito come la sfida più delicata e importante della serie.

Il tabellino

FORTITUDO BOLOGNA 78 TREVIGLIO 65 FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 8, Bolpin 8, Aradori 10, Ogden 22, Freeman 11; Giuri 4, Panni 6, Conti 4, Sergio 2, Morgillo 3; Kuznetsov ne, Bonfiglioli ne. All. Caja. GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: Vitali 2, Pollone 2, Miaschi 14, Pacher 13, Guariglia 13; Giordano 2, Cerella 4, Sacchetti 5, Harris 8, Barbante 2, Guerci, Falappi. All. Valli. Arbitri: Boscolo Nale, Almerigogna, Marzulli. Note: parziali 25-8, 44-25, 67-44. Tiri da due: Fortitudo 25/34; Treviglio 11/29. Tiri da tre: 6/20; 9/27. Tiri liberi: 10/11; 16/19. Rimbalzi: 35; 26.