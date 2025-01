Fortitudo, Giordano va a Mestre in B. E Gabriel è ottimista per domenica

Porte aperte in Fortitudo. C’è chi arriva e c’è chi va, è un periodo di cambiamenti tra chi ha iniziato di recente l’esperienza sotto le Due Torri, chi lascia Bologna e chi rimane in attesa. Il cambio in panchina ha portato a movimenti di mercato in entrate e in uscita. Dopo l’innesto di due mesi fa di Leo Menalo, la settimana scorsa, sono arrivati il playmaker Luca Vencato che ha già fatto l’esordio a Pesaro, e il tecnico Ugo Ducarello, assistente in panchina di Attilio Caja.

Due innesti uno in campo e uno nello staff tecnico che servono per migliorare una Fortitudo in crescita e in cerca di un’identità. Agli arrivi fanno da contraltare le partenze. Chi ha salutato, ufficialmente ieri, è Nicola Giordano (nella foto Ciamillo). Il ventunenne playmaker veneziano si è trasferito a Mestre in serie B. Dopo lo scorcio della passata stagione con 15 presenza prima di passare a Orzinuovi, in questa seconda annata in Fortitudo, Giordano ha collezionato 10 presenze, con quasi 10’ e 1,4 punti e 1,5 assist di media. L’arrivo di Vencato ha chiuso definitivamente la porta a Giordano, dirottato anche a Pesaro in tribuna, con il giocatore e la Fortitudo che hanno risolto consensualmente il contratto, dando al ragazzo l’opportunità di ripartire dalla B e con la società che si è sgravata di un senior, visto che dopo l’arrivo di Vencato i tesserati erano saliti a 13.

Rimane in sospeso la posizione di Marco Giuri. Il trentaseienne brindisino, sotto contratto con la Fortitudo, ma fuori dal progetto, è fermo dalla finale con Trapani e potrebbe trovare collocazione a Nardò, dove si sta allenando.

La squadra, intanto, continua a prepararsi in vista della sfida con Udine, confronto che vedrà i biancoblù privi degli infortunati Menalo e Sabatini, mentre si spera di poter schierare Gabriel, che continua il lavoro differenziato alle prese con una fastidiosa infiammazione al ginocchio destro, anche se i controlli a cui è stato sottoposto hanno escluso la presenza di lesioni o traumi.

Filippo Mazzoni