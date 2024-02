Fortitudo, guardia sempre alta. Solo Fantinelli sarà out a Casale

Vincere per consolidare il secondo posto e per arrivare alla pausa forzata della prossima settimana con il morale ancor più alto. Sfida da non sottovalutare quella che attende alle 18 la Fortitudo di Attilio Caja che, nella seconda giornata della fase a orologio,gioca al PalaEnergica "Paolo Ferraris" Casale Monferrato in casa della Novipiù. Con il rinvio della sfida di domenica prossima con Treviglio al 10 aprile, il confronto fa un po’ da spartiacque al cammino dei biancoblù dando a Pietro Aradori e compagni la possibilità di staccare per un fine settimana, prima della fase finale e decisiva della stagione tra Final Four di Coppa Italia, fase a orologio e futuri playoff.

Prima di pensare alla pausa, oggi servirà massima concentrazione per un confronto tutt’altro che scontato e che i biancoblù dovranno oltretutto affrontare senza il proprio capitano, e playmaker titolare, Matteo Fantinelli.

Rotazioni da cambiare ed equilibrio da ritrovare per coach Caja che gioco forza dovrà dare maggiore spazio e fiducia a Panni e rilanciare Giordano in cabina di regia. Nell’unico precedente stagionale senza il playmaker faentino la Fortitudo si è ben comportata imponendosi, il 23 dicembre, 89-75 su Trieste. Fortunatamente quella di Fantinelli, out per almeno 3 settimane, sarà l’unica assenza nella Flats Service, visto che sia Riccardo Bolpin e Mark Ogden hanno ripreso gli allenamenti . I due elementi, così come Fantinelli erano usciti malconci dal confronto di domenica scorsa con la Juvi Cremona. Bolpin aveva accusato una botta alla testa, Ogden invece era alle prese con un problema alla caviglia che però è stato prontamente curato dallo staff medico biancoblù, dando la possibilità all’americano di scendere in campo già questo pomeriggio.

Di fronte la Fortitudo seguita a Casale Monferrato, come sempre da tantissimi tifosi, si troverà una Novipiù, guidata da una vecchia conoscenza sotto le Due Torri, come Fabio Di Bella, pronta a vendere cara la pelle.

I piemontesi hanno un’ottima coppia di americani con Pepper e Kelly e una batteria di italiani giovani, ma di tutto rispetto con Calzavara, Fantoma, Martinoni e Fall che danno qualità e profondità.

Sulla carta la Fortitudo sembra favorita, ma l’assenza di Fantinelli e le extra motivazioni che hanno sempre le squadre che affrontano la Effe possono essere campanelli di allarme assolutamente da non sottovalutare.

Direzione di gara affidata al trio composto da Nuara, Rudellat e Mottola.