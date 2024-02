Fortitudo, il terzo turno posticipato al 10 aprile

Fortitudo al lavoro. Si avvicina a grandi passi la sfida in programma domenica pomeriggio a Casal Monferrato in casa della Novipiù. Alle 18 al PalaFerraris la formazione di Attilio Caja (nella foto Ciamillo) è attesa dal confronto con i piemontesi per la seconda giornata della fase ad orologio.

Secondi nella classifica del girone Rosso, i biancoblù che dovranno fare a meno di capitan Matteo Fantinelli infortunatosi nella sfida con la Juvi Ferraroni Cremona e indisponibile per le prossime 3 settimane. Migliorano giorno dopo giorno e dovrebbero invece, salvo imprevisti essere delle sfida invece Riccardo Bolpin e che Mark Ogden, usciti anche loro malconci dal confronto con la Juvi.

Ieri intanto la Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato lo spostamento della sfida tra Fortitudo e Treviglio inizialmente programmata per domenica prossima 25 febbraio al PalaDozza.

Il confronto, valido per la terza giornata della fase ad orologio, è stata riprogrammato per mercoledì 10 aprile alle 20,30, con accordo tra le due società e la Fip, a causa dell’impegno della prossima settimana, con la nazionale albanese, dell’ala della Fortitudo Celis Taflaj.

Filippo Mazzoni