Fortitudo, insidia Urania Milano all’esordio

Milano, 28 settembre 2024 - Esordio insidioso per la Fortiudo che domani pomeriggio alle 18 scende in campo, sul parquet dell’Allianz Cloud, per la prima sfida di campionato in casa dell’Urania.

Confronto assolutamente da non sottovalutare per Matteo Fantinelli e compagni che si troveranno di fronte la formazione di Alessandro Gentile, squadra che nelle proprie fila ha elementi di esperienza e di qualità come anche Amato e come i due stranieri Potts e Udanoh. La Fortitudo arriva alla sfida forte dell’ottimo inizio di stagione che ha portato alla vittoria della Supercoppa e con il recupero dei giorni scorsi anche di Alessandro Panni che non sarà al top della condizione, ma può comunque garantire a coach Devis Cagnardi minuti di qualità.

A presentare la sfida per i padroni di casa è coach Marco Cardani: “Arriviamo a questa sfida di esordio dopo un ottimo precampionato, in termini sia di mole che di qualità del lavoro. Siamo un gruppo nuovo, in cui si è instaurato subito un clima molto positivo che ci permette di lavorare nel modo migliore. Prima di campionato casalinga importante, che ci vedrà protagonisti con un avversario di prestigio assoluto come la Fortitudo. Squadra di grande livello con un gruppo per larga parte confermato e strutturato per fare un torneo di altissimo livello, con tanti giocatori di qualità ed esperienza”.

Arbitri

Wegreenit Urania Milano-Flats Service Fortitudo Bologna sarà diretta da Pellicani, Almerigogna, Morassutti.

Radio & Tv

Diretta streaming su LNP Pass; Canale 88-MadeinBo Tv trasmetterà le tele-radiocronaca dai palasport d’Italia in diretta a cura di Fabrizio Pungetti e Andrea Tedeschi. Al termine delle sfide seguirà la trasmissione Solo la Effe con tutto il post partita e le interviste ai protagonisti. Le partite vere e proprie verranno invece trasmesse in differita sempre su Canale 88 il lunedì alle 21 e in replica il mercoledì, sempre allo stesso orario. Radiofonicamente infine le dirette delle partite della Fortitudo da quest’anno saranno invece trasmesse sulla storica radio Sanluchino, fm 104.700 mhz e ascoltatile in streaming su www.radiosanluchino.it.

Biglietti

C’è ancora disponibilità per l'acquisto dei biglietti della gara di domani. I tagliandi sono acquistabili on line e potranno essere acquistati anche domani prima dell’inizio della gara ai botteghini dell'Allianz Cloud, aperti a partire dalle 16.

Il programma della prima giornata

Rieti-Piacenza (oggi), Nardò-Pesaro (domani), Torino-Verona, Cividale-Forlì, Orzinuovi-Cantù, Vigevano-Cremona, Brindisi-Avellino, Rimini-Udine, Cento-Libertas Livorno.