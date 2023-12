Fortitudo, la verità in casa. Nardò e Trieste esami veri

Due sfide interne in 6 giorni per continuare a sognare. Per la Fortitudo è già la vigilia del confronto con Nardò, in programma domani sera alle 20.30 al PalaDozza, ma si avvicina a grandi passi anche il grande appuntamento prenatalizio di sabato prossimo 23 con Trieste. La formazione di Attilio Caja è attesa da questa doppia sfida sotto le volte del Madison di Piazza Azzarita, per tenere la testa della classifica e respingere i tentativi di sorpasso di Forlì, Trieste, Udine e Verona le quattro grandi rivali del girone Rosso. Conoscendo l’attenzione e la richiesta di attitudine del tecnico pavese non c’è il rischio che la testa di Fantinelli e compagni sia già al confronto con i giuliani, con Caja che avrà come sempre chiesto massima concentrazione al suo quintetto finora sempre molto spremuto e un ancor maggiore supporto alla sua Second Unit. Fortitudo al completo con acciacchi e malanni che si lasciano da parte pur di giocare.

Oltretutto la Effe si troverà di fronte una Nardò che si sta confermando avversaria ondivaga e al tempo stesso imprevedibile alternando strisce di vittorie e sconfitte. I leccesi dopo un difficile avvio di stagione con 4 sconfitte, hanno infilato 7 vittorie di fila, mentre nell’ultimo periodo sono reduci proprio ad inizio del girone di ritorno, da 3 ko consecutivi.

"Se faccio il paragone con le prime 4 partite del girone d’andata posso dire certamente che la nostra squadra è migliorata – ha sottolineato alla vigilia il coach pugliese Gennaro Di Carlo - Abbiamo recuperato terreno rispetto alle prime, non per una questione di punti e distanze in classifica, ma per la qualità del gioco e per la competitività. C’è la consapevolezza di questa crescita, ma non possiamo permetterci di sentirci appagati, sarebbe un errore. A Bologna troveremo un palcoscenico unico e una squadra forte e di tradizione. Certamente è una partita molto stimolante, che servirà a verificare ulteriormente il livello che abbiamo raggiunto".

A livello di formazione Nardò deve fare i conti con le non perfette condizioni fisiche di Lazar Nikolic e dell’ex Jacopo Borra. Gli altri due ex nei pugliesi sono invece a bordo campo, il general manager Renato Nicolai bolognese doc e il direttore sportivo Matteo Malaventura. I biglietti per la sfida con Nardò sono disponibili sul circuito Viviticket e al Fortitudo Store. Questa sera intanto si giocano i primi due anticipi della 15^giornata di campionato a Cividale del Friuli e Verona. Domani tutte le altre sfide in programma.

Le altre gare: Cividale-Piacenza, Verona-Rimini (oggi), Orzinuovi-Forlì, Chiusi-Udine, Trieste-Cento (domani).

La classifica: Fortitudo Bologna e Forlì 22, Trieste e Udine 20, Verona 18, Nardò e Piacenza 14, Cento 10, Cividale e Rimini 8, Orzinuovi 6, Chiusi 4.

Filippo Mazzoni