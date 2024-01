Fortitudo, le Final Four a un passo . Carezza di Alibegovic al giovane Dylan

Manca un passo. A tre turni dal termine della stagione regolare e con il primato solitario in classifica, la possibilità di raggiungere uno dei primi due posti e quindi l’obiettivo, mai dichiarato, ma sempre più reale, della Final Four di Coppa Italia di Roma, si fa sempre più vicino per la Fortitudo. Il successo di Piacenza con una squadra difficile da affrontare come, ancora una volta, si è confermata l’Assigeco, lancia la Effe verso l’obiettivo primo posto al termine della regular season. Con due vittorie nelle prossime tre partite, a Cento, in casa con Cividale o a Verona, la Fortitudo avrebbe la matematica certezza del primato ma, in base anche ai risultati dagli altri campi, potrebbe essere sufficiente anche un solo successo per guardarsi un viaggio nella Capitale.

In casa Fortitudo, oggi la squadra tornerà a lavoro, non si fa comunque tanti calcoli e si pensa solo alla sfida di domenica con Cento per la quale da stamattina allo store (così come per il confronto interno con Cividale della prossima settimana) sono in vendita i tagliandi. Cento si è dimostrata in questi anni avversaria tosta, ecco perché servirà una prestazione di livello di tutta la squadra, recuperando quei giocatori poco brillanti a Piacenza, ma trovando conferme dalla panchina dove Sergio e soprattutto Morgillo hanno dato un importante contributo. A conferma della vicinanza di squadra, società e tifosi, ieri il vicepresidente Teo Alibegovic ha voluto ricordare con una lunga e toccante lettera Dylan, il tifoso biancoblù scomparso domenica a soli 25 anni e a cui Caja e la squadra hanno dedicato la vittoria di Piacenza.

"Sono stato privilegiato di averti conosciuto, di aver visto un ragazzo con lo spirito dolce e allo stesso tempo tenace – scrive nella sua lettera Alibegovic – chiunque ti era vicino o ti aveva conosciuto è stato ispirato dalla tua volontà e capacità di vedere il bicchiere mezzo pieno mentre la scienza te lo dava vuoto. Con grande forza e calore incoraggiavi tutti attorno a pianificare i prossimi 100 anni pur sapendo che i dottori ti avevano dato meno di 100 giorni". Parole toccanti e sentitissime quelle di Alibegovic. "Allena i tiri liberi cosi quando il Cielo inizierà a chiamarci e ti raggiungeremo, ci sfideremo. L’amore per la pallacanestro ci ha fatto conoscere e sono orgoglioso e felice di questo. Il tuo collega di basket Teoman Alibegovic".

Fronte mercato infine, se due indizi non fanno ancora una prova, l’ne (ovvero non entrato) nella Fortitudo di Alberto Conti a Piacenza e l’ne di Tomas Woldetensae a Varese fanno pensare a qualche possibile novità in arrivo.