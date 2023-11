Fortitudo: l’impegno è doppio. Prima Verona, poi il mercato

Secondo tutto esaurito della stagione praticamente già centrato, restano a disposizione un centinaio di biglietti (disponibili su vivaticket.it oppure alla biglietteria del PalaDozza) e occasione per chiudere nel migliore dei modi il girone di andata.

In Piazza Azzarita, la Fortitudo ospita, alle 18 (diretta streaming Lnp Pass e radio su Nettuno Bologna Uno) la Tezenis Verona.

Davanti ai suoi tifosi, la formazione di Attilio Caja ha la ghiotta occasione di allungare ancora e chiudere il girone di andata con la decima vittoria su undici sfide.

Per farlo però Matteo Fantinelli e compagni dovranno superare una Verona tutt’altro che facile da battere. La formazione diretta dall’ex coach Virtus, Alessandro Ramagli, retrocessa nella passata stagione dall’A e sulla carta una delle favorite del girone Rosso, si presenta con indisponibili Vittorio Bartoli, operazione recentemente al menisco e Federico Massone e con in dubbio Gabe Devoe.

In settimana la Scaligera ha provveduto a ingaggiato Saverio Bartoli, ventitreenne guardia ex Cividale. In casa Fortitudo, Caja dovrà fare a meno di Celis Taflaj che in settimana ha riportato un lieve risentimento muscolare alla coscia destra, con il giocatore out per almeno una settimana che ha già iniziato le terapie e gli allenamenti individuali e dovrà fare i conti con una squadra che ha qualche acciacco da gestire.

In campo si sfideranno due squadre che uniscono insieme esperienza e qualità e che entrambe puntano a una stagione da protagoniste. Così mentre il mercato biancoblù è a tutti gli effetti congelato, lo stesso presidente Stefano Tedeschi ieri ha confermato l’intenzione di ritoccare il roster.

"Credo sia normale – dice Tedeschi – che l’allenatore possa chiedere un correttivo. Come società siamo al fianco del nostro allenatore e dello staff tecnico. Stiamo parlando di aggiustamenti non di rivoluzionare l’organico e le idee ci sono, ma è altrettanto vero che siamo 9-1 e non è arrivato ancora il momento giusto. Venerdì scade la prima finestra di mercato? Vedremo, ma ce ne sono altre a disposizione, non dobbiamo forzare i tempi anche nel rispetto di chi c’è. I programmi societari non sono cambiati". Direzione di gara affidata a da Ferretti, Maschio, Grappasonno.

Le altre gare: Trieste-Forlì, Piacenza-Orzinuovi, Cento-Cividale, Udine-Rimini, Nardò-Chiusi.

La classifica: Fortitudo Bologna 18; Forlì 16; Trieste e Udine 14; Nardò e Verona 12; Piacenza e Cento 8; Cividale 6; Orzinuovi, Rimini e Chiusi 4.