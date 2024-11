Fortitudo Bologna, al PalaDozza il ritorno di Caja

Bologna, 23 novembre 2024 - Dove ci eravamo lasciati? Gara 4 di finale promozione con Trapani, a cinque mesi da quella sfida, Attilio Caja, domani sera alle 18 torna sulla panchina della Fortitudo.

La rottura estiva, con tanto di richiesta di licenziamento di giusta causa da parte della società, e poi il ribaltone dello scorso weekend con la ritrovata armonia e il ritorno in panchina, la sfida con la Libertas Livorno non può che essere considerata come la partita di Caja e del suo ritorno in Fortitudo.

Di fronte al primo soldout della stagione, Matteo Fantinelli e compagni guidati dal tecnico pavese provano a lasciarsi alle spalle il momento negativo e le 4 sconfitte consecutive subite e ripartire in vista di un ciclo di 4 partite sulla carta favorevoli. L’avversaria di oggi però, la Libertas Livorno, sembra voler fare tutt’altro che l’agnello sacrificale e arriva sotto le volte del PalaDozza carica del desiderio di far bene e con circa 300 tifosi al seguito. Contro la Fortitudo si troverà gli ex Nazzareno Italiano, 4 stagioni alla Fortitudo in periodi diversi (dal febbraio 2015 al giugno 2018 e nel 2022/23) ed Adrian Banks, a Bologna nel 2020/21 in LBA e per i playoff di Serie A2 2023. Fronte Livorno a presentare la sfida è coach Marco Andreazza. “Affrontiamo una grande squadra, che l’anno scorso ha perso con Trapani la finale per salire, ma che quest’anno ha avuto un inizio così così, anche causato da qualche infortunio di troppo. In settimana ha cambiato allenatore, riprendendo Attilio Caja al comando delle operazioni e questo sicuramente – per conoscenza e bravura del coach e capacità di compattare il gruppo e l’ambiente – sarà un fattore in più per caricare l’ambiente. Noi dobbiamo dare continuità alle prestazioni, sapendo che ci sarà da soffrire, soprattutto all’inizio perché la Fortitudo giocherà con grande energia e con grande trasporto emotivo. Sarà importante rimanere in partita dalla palla a due e provare a spalmare lo sforzo per tutti i 40 minuti. Sappiamo che loro proveranno ad attaccarci con le loro punte di diamante, ma noi dovremo essere bravi a resistere, a rimanere soprattutto concentrati sulle regole difensive per 40 minuti. In attacco, per contro dovremo muovere la palla molto velocemente contro la loro aggressività e non accontentarci del solo tiro da fuori”. Arbitro - Direzione di gara affidata al trio composto da Caforio, Giunta e Picchi. Radio e tv - diretta streaming su Lnp Pass, audio su Canale 88 e radio su San Luchino.