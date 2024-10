Fortitudo Nel destino c’è ancora Orzinuovi

Orzinuovi nel destino della Fortitudo. Operazione riscatto per Matteo Fantinelli e compagni che dopo avere battuto a Livorno nella finalissima di Supercoppa i lombardi, questa sera alle 20.30 se li ritrovano di fronte al PalaDozza nel recupero della seconda giornata di campionato, esordio casalingo per i biancoblù. Dopo le sconfitte di Milano e Rimini, la sfida proprio con Orzinuovi sa tanto di esame di appello per la Effe.

Nessun processo, siamo solo ad inizio stagione, ma nell’ambiente Fortitudo c’è la consapevolezza di potere e dovere fare di più. Il confronto con Orzinuovi avversaria tutt’altro che facile, la Supercoppa insegna, è subito una opportunità di riscatto per la formazione di Devis Cagnardi chiamata a resettare, lasciarsi alle spalle un inizio difficile e finalmente dare il via alla propria stagione.

A spingere la Fortitudo, ancora di più di quello che per altro non ha già fatto in trasferta, ci sarà il popolo biancoblù. Abbonato più abbonato meno, le tessere stagionali staccate sono state intorno alle 4.500, un numero eccezionale anche a livello di serie A e che confermano la ritrovata unione tra la Effe e i suoi tifosi. Fortitudo praticamente al completo con la sola assenza di Pietro Aradori per il quale si spera di bruciare i tempi e di riaverlo a disposizione tra meno di un mese.

L’atmosfera sembra essere quella giusta, anche se Orzinuovi proverà a fare il colpaccio forte di un organico di assoluto livello.

Coach Franco Ciani è un tecnico di grandissima esperienza e di grande qualità, ed ha assemblato un gruppo che è un bel mix tra elementi di esperienza e giovani di belle speranze.

Alla pattuglia degli italiani sono stati aggiunti poi due stranieri di assoluto valore come Williams e DeVoe rendendo lungo e profondo il roster degli orceani. Come detto c’è già un precedente stagionale, quello del 22 settembre che vide la Fortitudo imporsi 97-91 e trionfare in Supercoppa, ma che al contempo confermò come Orzinuovi sia una squadra molto temibile, in una serie A2 bella ed equilibrata e che presenta insidie ad ogni partita.

Particolarità di inizio stagione la Fortitudo ha affrontato due delle tre capoliste del campionato Milano e Rimini, sabato prossimo affronterà la terza Cremona, mentre il confronto di questa sera la mette di fronte alla quarta e ultima squadra ancora imbattuta: a conti fatti aveva decisamente ragione coach Devis Cagnardi quando sottolineava le difficoltà che poteva presentare questo inizio di campionato per la sua Effe.