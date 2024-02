Fortitudo PalaDozza, il migliore sesto uomo

Numeri da top team, da vertice della serie A. Dati alla mano la Fortitudo si conferma per media spettatori, incassi e percentuali di riempimento come una delle squadre più seguite, nel panorama del basket nazionale. Che la Fortitudo fosse per i propri tifosi più di una squadra una vera e propria fede è stato confermando anche dagli ultimi dati diramati dalla Lega Pallacanestro che ha fatto il conto delle presenze in A2. Complessivamente gli spettatori della A2 sono stati quasi 492.000, con una media-gara salita a 1.863, equivale al 32 per cento in più rispetto all’anno scorso. La Fortitudo si conferma nettamente la squadra più seguita con 5.164 spettatori (Trieste è seconda a 3.377) e con un incasso medio di 84.940 euro. Alla società del presidente Stefano Tedeschi anche i record per il numero maggiore di spettatori complessivi 56.804 nelle 11 partite al PalaDozza e un incasso medio di 934.343 euro. In attesa degli incassi della fase a orologio e a quelli dei playoff gli incassi della Effe sfiorano quindi un milione. Numeri che incassi e presenze non solo mettono la Fortitudo in testa alla A2, ma ne fanno uno dei club maggiormente seguiti nel panorama nazionale. Tutto ciò senza dimenticare un altro dato significativo che è la percentuale di riempimento. La Fortitudo è infatti il club che esaurisce maggiormente i posti con il 96 per cento della capienza ufficiale del PalaDozza occupato. Grazie anche ai 4.107 abbonati la Effe ha fatto registrare 11 delle 12 partite con più spettatori. Si va dai 5.545 con Udine ai 4778 con Nardò. Unica sfida a interrompere una egemonia assoluta della Fortitudo i 4.899 fatti registrare a Verona per la sfida, manco a dirle con la formazione di Attilio Caja.

Curiosità il record assoluto per la A2, sia di spettatori che d’incasso, resta quello registrato il 6 gennaio 2017, per il derby di Bologna tra Virtus e Fortitudo, alla Unipol Arena davanti a 9.291 spettatori per un incasso di 262.046 con la speranza che questo precedente sia di buon auspicio per rivedere una stracittadina che vale tanto per Bologna e per tutta la pallacanestro. Intanto la Juvi Cremona ha deciso, con un comunicato stampa di prendere posizione sull’infortunio a Matteo Fantinelli dopo il fallo subito dal capitano biancoblù nella sfida di domenica. "Le immagini a disposizione chiariscono in maniera inequivocabile che l’infortunio è avvenuto in maniera totalmente involontaria. Stigmatizziamo le accuse mosse alla condotta di Antonino Sabatino. A Fantinelli gli auguri di una pronta guarigione e di poter tornare al più presto a calcare il parquet".