La Fortitudo Bologna soffre ma cala il settebello

Bologna, 5 novembre 2023 – Nuova soffertissima tessera nel mosaico della Fortitudo di coach Attilio Caja, che mantiene saldo il timone di comando del girone Rosso di serie A2 con la vittoria numero 7 ai danni di una Piacenza mai doma, piegata di misura 94-92, e il ruolino di marcia immacolato: i biancoblù ultimeranno il trittico casalingo domenica prossima contro Cento, prima di del doppio appuntamento friulano contro Udine (15 novembre) e Cividale (18 novembre).

La cronaca

Il saluto del presidente Stefano Tedeschi alla squadra DeAkker Bologna, il minuto di silenzio sul parquet del PalaDozza nel prepartita, con lo striscione della Fossa dei Leoni “Vicini alle regioni colpite” a far capolino in curva Schull e si parte con lo sprint degli ospiti di coach Salieri, che grazie alle schiacciate di Miller e Skeens replicano ai punti di Aradori, Freeman e Ogden. Troppo permissiva dietro, la Effe concede metri alla manovra di Piacenza, che in un amen trova il primo vantaggio e costringe Caja al time-out (7-8). Il minuto di sospensione porta nuova linfa a Bologna, che con le triple di Bolpin, Ogden e del subentrato Panni sembrano ritrovare i giusti binari, ma la richiesta di alzare l’intensità difensiva non va a segno e i biancorossi a piccoli passi mordicchiano punti dalla lunetta fino al buzzer beater di Bonacini che chiude la prima frazione 23-24. La temperatura del ‘Madison’ si alza a inizio secondo quarto col tecnico a coach Caja per proteste che accende la miccia della coppia di lunghi americani: Ogden e Freeman, coadiuvati dalla tripla di Aradori, si prendono spazio in area e Bologna rimette la testa avanti 34-28. Ma non appena l’inerzia prende le sembianze dei padroni di casa (tripla di Aradori del +9), arriva il subitaneo 8-0 ospite a ristabilire l’equilibrio con Veronesi e Skeens (39-38). Il controbreak non tarda ad arrivare ed è Panni a togliere le castagne dal fuoco con due triple consecutive che riaprono la forbice 48-40, castrando così l’entusiasmo piacentino. Tuttavia quello di Bologna è un fuoco di paglia e uno scatenato Veronesi trova in solitaria i punti del 52-50 che accorcia nuovamente le distanze e manda tutti a riposo. Piacenza riprende da dove aveva lasciato con Miller, Skeens e Veronesi, la Effe perde la bussola a difesa schierata e dà il la all’8-0 che fa esplodere di rabbia coach Caja (55-60), costretto al primo time-out del secondo tempo. Ma è nel momento di maggior sbandamento che vengono fuori gli assi dalla manica biancoblù: jumper di Bolpin, tripla di Aradori, due schiacciate di Freeman e 66-66 che infiamma il PalaDozza. Bolpin e Aradori provano a prendere sulle spalle la squadra, Freeman si fa assistman per Ogden e si arriva alla terza sirena con un piccolo scarto di vantaggio (74-70). Ogden+Aradori+Fantinelli: il vento soffia forte sulle vele bolognesi (83-72) nell’esatto momento in cui la difesa a zona si olia e inizia a dare i suoi frutti. Sabatini e Miller tentano un riavvicinamento dai 6,75, ma il tentativo è sventato dai lunghi americani, che rimettono le cose a posto e appongono la firma sulle doppie doppie personali (punti e rimbalzi), a riprova del loro grande stato di forma e imprescindibilità. Poi d’emblée Querci tocca il -5 a 60” dalla fine, Bolpin respinge dalla lunetta, Veronesi fa la voce grossa a 12” e Caja chiama time-out sul 93-92. Libero di Bolpin, ferro sulla sirena di Sabatini e settimo sigillo della Fortitudo: a Bologna finisce 94-92.

Il tabellino

Fortitudo Piacenza 94-92

Flats Service Fortitudo Bologna: Giordano, Sergio 2, Aradori 26, Conti, Bonfiglioli, Bolpin 9, Panni 9, Kuznetsov, Fantinelli 8, Freeman 21, Ogden 19, Morgillo. All. Caja.

Assigeco Piacenza: Miller 21, Gallo 2, Manzo, D’Almeida, Veronesi 30, Querci 7, Skeens 12, Bonacini 7, Serpilli 2, Sabatini 8, Filoni 3. All. Salieri.

Arbitri: De Biase, Almerigogna e Pellicani.

Note: parziali 23-24; 52-50; 74-70.

Tiri da due: Fortitudo 20/32; Piacenza 16/29. Tiri da tre: 13/31; 13/30. Tiri liberi: 15/23; 21/27. Rimbalzi: 40; 25.