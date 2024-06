Fortitudo: prima il pari, poi il sogno. Cuore e difesa per un altro sigillo. Battere Trapani per giocarsi tutto nella sfida che vale la promozione

Trapani per chiudere la serie, Fortitudo per pareggiare i conti e tornare, per eventuale gara-cinque al PalaShark, in Sicilia per la sfida conclusiva. E’ una gara-quattro dal risvolto decisivo e dalla grande importanza quella che, alle 21 (diretta tv su Raisport Hd, streaming Rai Play, radio su Nettuno Bologna Uno) va in scena al PalaDozza. Lasciate alle spalle le polemiche e le provocazioni dei giorni scorsi, così come in gara-tre si torna a parlare solo di basket giocato lasciando tutto il pregresso alle spalle e parlando di una serie che in campo è stata fin qui bella e vibrante.

A prescindere dal risultato finale, sarà l’ultima sfida della stagione davanti al pubblico della Fortitudo, ecco perché è logico attendersi una nuova prestazione volitiva da parte di coach Caja e dei suoi ragazzi, tra chi tecnico stesso e giocatori vorrà lasciare un buon ricordo al suo passo di addio verso altri lidi e chi vorrà invece dare l’arrivederci alla prossima stagione.

Trapani è una corazzata con o senza Stefano Gentile infortunatosi nel primo tempo di gara-tre e rimasto a lungo in panchina durante la prima sfida al PalaDozza. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate alla vigilia del match, ma con l’organico a disposizione di coach Andrea Diana, le alternative in effetti non mancano. Non altrettanto si può dire per una gladiatoria Fortitudo che senza Pietro Aradori, con Mark Ogden limitato dall’infortunio alla mano ha trovato la chiave di volta per battere 48 ore fa Trapani con la difesa straordinaria e con la prestazione super di Riccardo Bolpin decisivo in difesa e fenomenale in attacco. Stasera oltre a Bolpin, alle prove solide e convincenti di Freeman, dominatore dell’area, di capitan Fantinelli e Panni, decisivo con le due triple nell’ultima frazione di gioco, sarà l’apporto in punti, rimbalzi, assist e difesa di tutti e il sostegno di un pubblico che già in gara 3 ha alzato i decibel del Madison del Piazza Azzarita.

Gran tifo, clima caldo ma massimo rispetto tra i tifosi di Fortitudo e Trapani, senza così che il massiccio servizio d’ordine predisposto, sia dovuto intervenire. L’augurio è che al di la di tutto e di tutti anche gara-quattro sia dello stesso tenore parlando solo di basket giocato. Sul fronte biglietti dopo che la prevendita è partita venerdì dopo gara-tre ha preso subito il volo, proseguendo a ritmo serrato ieri al Fortitudo Point e tramite il circuito Vivaticket. Da questa mattina con gli stessi canali parte invece la vendita libera dei biglietti ancora a disposizione con la chiara impressione che anche stasera si vada verso il tutto esaurito, con un PalaDozza ribollente di tifo. Direzione di gara affidata a Dionisi, Pellicani e Foti.