Fortitudo, quanti rimpianti. Bolpin fallisce il sorpasso

BENEDETTO XIV

61

FORTITUDO BOLOGNA

57

SELLA CENTO: Palumbo 8, Mitchell 15, Delfino 11, Archie 13, Bruttini 7, Toscano 2, Ladurner 3, Mussini 2, Moreno, Magni ne, Bucciol ne, Kuuba ne. All. Mecacci.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 3, Panni 4, Conti 6, Ogden 19, Morgillo 4; Bolpin 7, Freeman 12, Giordano, Sergio 2, Taflaj, Kuznetsov ne, Bonfiglioli ne. All. Caja.

Arbitri: Bartoli, Yang Yao, Maschietto.

Note: parziali 18-14, 36-27, 46-40. Tiri da due: Cento 13/28; Fortitudo 16/37. Tiri da tre: 8/32; 5/22. Tiri liberi: 11/16; 10/11. Rimbalzi: 41; 37.

CENTO (Ferrara)

Una Fortitudo incerottata cede nel derby con Cento e si vede raggiungere in classifica da Forlì e avvicinata, a -2 da Udine vittoriosa in volata ad Orzinuovi.

In una squadra che non fa mai canestro, non bastano il cuore, la determinazione, la voglia che la squadra ci messo fino alla fine, arrivando a un passo dal portare a casa la vittoria.

La tripla di Bolpin a 7’’ dalla fine, entrata e uscita poteva regalare alla Effe una vittoria insperata, ma che sarebbe stata meritata per lo spirito di abnegazione con cui ha giocato.

Pesa l’assenza per infortunio di Pietro Aradori, il principale terminale offensivo della squadra.

Riccardo Bolpin e Deshawn Freeman giocano in condizioni tutt’altro che ottimali e così coach Caja ha dovuto, giocoforza, far ricorso alle seconde linee, con risultati tutt’altro che positivi. Oltretutto domenica al PalaDozza arriva una Cividale in gran forma: per quella sfida servirà recuperare infortunati e influenzati per provare a tenersi ben stretto uno dei primi due posti che valgono l’accesso alla Final Four di Coppa Italia.

Partenza lanciata di Cento avanti 5-0 e poi 11-5 in avvio. La Fortitudo in difesa usa spesso e volentieri la zona, mentre in attacco si affida a Mark Ogden. E’ il californiano a permettere alla Effe di impattare sul 14-14 all’8’, poi la tripla di Fantinelli e i punti di Morgillo la portano avanti 19-21 a inizio seconda frazione. Cento però spinta da Delfino e Archie mette a segno un break di 13-0, per il 32-21.

Cento conduce, ma non chiude, mentre la Fortitudo ha la forza, più mentale che fisica di rimanere in partita grazie alla sua difesa. Quando la Flats Service inizia a concretizzare in attacco pian piano risale e nell’ultimo quarto arrivando a -2 e palla in mano sul 55-53 al 37’. Il finale è mozzafiato, con la Effe che ha la tripla della vittoria, sul 59-57 a 7’’ dalla fine, ma il ferro non è benevolo con il tiro di Bolpin, mentre dalla lunetta l’ex Delfino dalla lunetta chiude i conti.

Filippo Mazzoni