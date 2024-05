Fortitudo-Real Rieti, una semifinale da tutto esaurito

Continua il lavoro serrato al PalaZola per la Fortitudo. Agli ordini di coach Attilio Caja e del suo staff, Matteo Fantinelli e compagni proseguono nella preparazione della serie semifinale con la Real Sebastiani Rieti. Domenica alle 18 al PalaDozza è in programma gara-uno, bissata martedì sempre sotto le Due Torri, da gara-due. Squadra al completo per i biancoblù, mentre sul fronte biglietteria continua spedita la vendita, in prelazione dei tagliandi della doppia sfida, al Fortitudo Point di via Riva Reno oppure sul circuito Vivaticket.it.

Ottima la risposta del pubblico, con un nuovo bagno di folla che attende le due sfide interne dei biancoblù. Fortitudo che partecipa al cordoglio per la scomparsa di Nicola Basciano, papà di Pietro e nonno del gm della società, Nicolò. Il sodalizio biancoblu si è stretto con un forte e sincero abbraccio a tutta la famiglia Basciano, condividendo con loro questo momento di grande dolore e sconforto.

f. m.